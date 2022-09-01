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Avrupa kâbus gibi bir kışa hazırlanırken Gazprom rekor kâr açıkladı… Kremlin’e ödenecek pay belli oldu!

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#RUSYA#Gazprom#Ukrayna Savaşı
Avrupa kâbus gibi bir kışa hazırlanırken Gazprom rekor kâr açıkladı… Kremlin’e ödenecek pay belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 10:12

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyanın politik yapısını değiştirmekle kalmadı, ekonomisini de tepetaklak etti. Rusya’nın Avrupa’nın en büyük gaz ve dolayısıyla da enerji tedarikçisi olması ancak AB’nin Ruslara yaptırımlar uygulaması dengeleri değiştirdi. Rusya devletinin doğalgaz şirketi Gazprom ise tüm bu karmaşadan hasarsız sıyrılmış gibi görünüyor…

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Gazprom, gaz üretimini son aylarda 2008'den bu yana en düşük seviyeye indirdi. Temmuz ayında, gaz akışı planlı bakım nedeniyle 10 gün süreyle durduruldu, ancak akış yeniden başladığında uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekipmanın geri gönderilmemesi üzerine art arda kapasitenin yalnızca yüzde 20'sinde kaldı.

Gazprom CEO'su Alexei Miller, dün, Siemens Energy'nin Nord Stream 1 gaz boru hattının ekipmanının düzenli bakımını yapamadığını söylediğinde yeni bir tartışma başlıyordu…

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rus enerji devinin başkanı ayrıca Batılı yaptırımlar nedeniyle Nord Stream 1 ekipmanının büyük ölçüde bakımının mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa kâbus gibi bir kışa hazırlanırken Gazprom rekor kâr açıkladı… Kremlin’e ödenecek pay belli oldu
SİYASİLERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

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Politikacılar ise Rusya'nın Avrupa'ya Nord Stream 1 gaz tedarikini tekrar açıp açmayacağını görmek için bekliyor.

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Rus devlet destekli enerji şirketi Gazprom’da ise işler hayli yolunda: Şirket rekor kârlar elde ettikten sonra Kremlin'e 8,6 milyar sterlinlik bir tampon ödeme yapmaya hazırlanıyor.

NET KÂRDA REKOR KIRDILAR!

Şirket, bu yılın ilk altı ayında 2,5 trilyon ruble (35,8 milyar sterlin) net kar bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra arz endişeleri nedeniyle petrol ve gaz fiyatları bu dönemde yükseldi.

Avrupa kâbus gibi bir kışa hazırlanırken Gazprom rekor kâr açıkladı… Kremlin’e ödenecek pay belli oldu
Kremlin, Gazprom'un yüzde 49,3'üne sahip ve yönetim kurulunun yatırımcılara adi hisse başına 51,03 ruble teklif etmesinin ardından 1,21 trilyon rublelik bir ödemeyi paylaşacak. Karar, 30 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulacak.

Bu kâr paylaşımı, batının yaptırımlarla Rus ekonomisini boğma çabalarında bir gerilemeyi temsil ediyor.

İngiltere ve Avrupa, Batı'nın Vladimir Putin rejimini finanse etmesini önlemek için Rus petrol ve gaz ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.

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Ancak Rusya bunun yerine Asya'ya petrol ihracatını hızlandırdı ve Gazprom'un Avrupa'ya olan arzını kesmesine tepki olarak gaz fiyatları yükseldi.

Avrupa kâbus gibi bir kışa hazırlanırken Gazprom rekor kâr açıkladı… Kremlin’e ödenecek pay belli oldu
"YAPTIRIMLARA RAĞMEN BAŞARDIK"

Gazprom'un genel müdür yardımcısı Famil Sadygov, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yaptırım baskısına ve olumsuz bir dış ortama rağmen, Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında rekor UFRS gelirleri ve net kar bildirdi, net borcu ve kaldıracı minimuma indirdi.”

Temettü (kâr paylaşımı) kararı, enerji şirketleri ve politikacıların Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzını tekrar açıp açmayacağını görmek için gergin bir bekleyişle karşı karşıya kaldıkları anda gerçekleşti.

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#RUSYA#Gazprom#Ukrayna Savaşı

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