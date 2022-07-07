Avrupa Johnson'ın gidişinden memnun! En ilginç yorum Rusya'dan

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Avrupa basını Johnson'un istifasından memnuniyet duyduğunu gösteren başlıklar atarken siyasi arenadan en ilginç yorum Kremlin'den geldi.

KREMLİN: O BİZİ SEVMEZ BİZ DE ONU SEVMEYİZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Boris Johnson için 'O bizi sevmez biz de onu sevmeyiz' dedi ve ekledi; "İngiltere'de bir gün diyalog yoluyla karar alabilen daha profesyonel insanların iktidara geleceğini umuyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Johnson'ın istifasını Batı'nın siyasi, ideolojik ve ekonomik krizlerle parçalandığını gösteren bir belirti olarak yorumladı ve "Hikayenin özü şu: Rusya ile uğraşmayın. Rusya'yı yok etmeye çalışırsanız kırdığınız dişinizle boğulursunuz" dedi.

Haberin Devamı

UKRAYNA'NIN YÜZÜ ASILDI! 'ÖLÜMSÜZ BORİS' MANŞETİ

Rusya, Boris Johson'ın gidişine memnun olurken 5 aydır savaş halinde oldukları Ukrayna'da tam tersi bir hava hakim. Ukrayna işgalinin başladığı günden bu yana Kiev hükümetinin yanında duran Boris Johnson'un gidişi ülkede büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak Johnson'a Ukrayna'yı desteklemekte her zaman ön safta yer aldığı için teşekkür etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Euro Integration manşetinde 'Ölümsüz Boris' ifadelerine yer verdi. Gazete Boris Johnson'ın gidişine ağıt yakarken yeni başbakanın Ukrayna'yı daha az desteklemesinden duydukları endişeyi dile getirdi.



İspanya'nın El Mundo gazetesi, İngiliz başbakanın gidişini manşetinden duyururken çok sert ifadelere yer verdi. 'Avrupa Johnson'a göz yaşı ve keder olmadan veda ediyor' diyen gazete Boris Johnson'ı tek bir dostu olmayan acımasız bir lider olarak yorumladı ve 'Arkasından kimse ağlamayacak' dedi.

Haberin Devamı

La Vanguardia Gazetesi ise skandal ve tartışmaların Johnson'ın siyasi hayatının vazgeçilmezi olduğunu yazdı.



Almanya'nın en büyük gazetesi Boris Johnson için kısa ve net bir başlık seçti: 'Bay Bay Boris' Gazete Johnson'ı yakından takip edenlerin bu gelişmelere şaşırmadığını belirtti.

Danimarka'nın ana gazetesi Ekstra Bladet de Johnson için kısa yorum yapanlardan biri oldu. Gazete istifa haberini 'Artık bitti' başlığı ile duyurdu.



"BOJO'NUN ÜÇ YILLIK SKANDALLARI"

İtalya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Repubblica, Boris'in üst düzey ekibinin istifa etmesine rağmen kendisinin 'Downing Street'e barikat kurduğunu belirtti ve çılgın direnişinden sonra istifa etmekten başka çaresi olmadığını yazdı.

Haberin Devamı

İsveç Gazetesi Aftonbladet, "Bojo'nun üç yıllık skandalları" başlığı ile verdiği haberinde Başbakanın Kovid ihlallerinden bahsetti ve Johnson'ın lüks hayata düşkün olduğunu iddia etti.

İrlandalı Independent gazetesi Johnson'un nihayet istifa etmeyi kabul ettiğini belirterek, "Bir haftalık siyasi katliam başbakanı istifaya götürdü" dedi.



Avrupa'daki çoğu gazete Boris Johnson'ın istifa haberinde başbakanın son yıllarda peşini bırakmayan skandallarını sıraladı.

İngiliz medyası Avrupa gazetelerinde yer alan başlıkları 'Avrupa medyası bizi AB'den çıkaran Boris Johnson'ın düşüşünü selamlıyor' başlığı ile duyurdu.