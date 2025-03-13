Avrupa istihbaratı ele geçirdi: Rusya'nın gizli Ukrayna planı ortaya çıktı!

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapılan görüşmenin ardından 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisinin Ukrayna tarafından kabul edilmeye hazır olduğunu açıkladı.

Teklifi Rus tarafına taşıyacaklarını vurgulayan Rubio, "Onların da kabul etmelerini ve barışa evet demelerini umuyoruz. Artık top Rusya'nın sahasında. Başkan'ın burada en öncelikli hedefi, her şeyin üstündeki amacı, bu savaşı sona erdirmek. Bence Ukrayna yönetimi bugün bu yönde somut bir adıma attı. Rusların da aynı şekilde karşılık vermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirtti ve "Biz acele etmek istemiyoruz" dedi.

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Peskov, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes görüşmeleri için ABD heyetinin Rusya'ya gittiğini duyurdu.

Trump, "Eğer anlaşma yürürlüğe girerse ateşkes olacak. Şimdi her şey Rusya’ya bağlı. Umarım Rusya’dan da bir ateşkes sağlayabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek burada barışa giden yolun yüzde 80'ini tamamlamış oluruz. Olumlu mesajlar aldım Rusya’dan ancak olumlu mesaj hiçbir şey ifade etmiyor. Ateşkesi kabul etmezlerse bu çok ciddi bir durum. Bu savaş üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilecek bir savaş. Bunun olmasına asla izin vermem" diye konuştu.

ABD gazetesi The Washington Post (WP), Rus istihbaratına (FSB) yakın düşünce kuruluşu tarafından Şubat ayında kaleme alınan ve Rusya'nın Ukrayna meselesindeki planını içeren belgeyi yayınladı.

Kremlin için hazırlanan ve Avrupa istihbaratının ele geçirdiği belgede, Rusya'nın müzakere stratejisinin nasıl şekilleneceği ve taleplerinin neler olacağı yer aldı.

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RUSYA'NIN UKRAYNA PLANI

Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin "tamamen dağıtılması" yönünde de çalışması gerektiği belirtilen belgede, Trump yönetimi ile diğer ülkeler arasındaki gerilimin körüklenerek ABD’nin müzakere pozisyonunu zayıflatılması gerektiği vurgulandı.

Belgede, Trump’ın 100 gün içinde bir barış anlaşmasına yönelik planları “gerçekleştirilmesi imkansız” olarak nitelendirildi ve “Ukrayna krizinin barışçıl bir çözümü 2026’dan önce olamaz” ifadelerine yer verildi.

Avrupalı liderlerin önerdiği Ukrayna'da barış gücü bulunması planlarının reddedilmesi gerektiği ifade edilen belgede, bu güçlerin "ciddi bir Batı etkisi" altında olacağı belirtildi. Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna toprakları üzerindeki egemenliğinin tanınmasında ısrar edildi.

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Belgede ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğu belirtilirken, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Rusya sınırında tampon bölge oluşturulması ve Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yakınlarında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması gerektiği yer aldı.

KREMLİN BELGEYİ REDDETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, The Washington Post tarafından yayınlanan belgeyi “böyle tavsiyelerden haberdar değiliz" sözleriyle reddetti.

The Washington Post'a açıklama yapan Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecini nasıl yürüteceeğine dair iyi düşünülmüş seçenekler üzerinde çalıştığını söyledi.

Peskov ayrıca, belgeyi "son derece çelişkili" olarak nitelendirdi.

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UKRAYNA'NIN ATACMS STOKLARI TÜKENDİ

Associated Press'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın ATACMS taktik füze stokları tükendi.

ABD'li yetkililer, Kiev'in ABD'den tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerine sahip olmadığını kabul ettiler.

Bir ABD'li yetkili, Ukrayna'nın ABD'den 40'a yakın füze tedarik ettiğini ve füzelerin Ocak ayı sonunda tükendiğini söyledi.