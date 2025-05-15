Avrupa-İran arasındaki nükleer masa yarın İstanbul’da kurulacak

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Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak görüşmenin konusunun İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması olması bekleniyor. E3’le İran arasında 2 Mayıs’ta Roma’da görüşme planlanmış fakat o haftasonu yapılması planlanan ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İstanbul’daki toplantıyı teyit etti. ABD ile dolaylı görüşmeleri sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Arakçi, “Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik” ifadelerini kullandı.



TAHRAN’DAN YENİ TEKLİF



Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, İran, nükleer programını devre dışı bırakmak yerine Arap ve ABD kurumlarının da katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurma önerisinde bulundu. Gazetenin dört İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Arakçi’nin söz konusu teklifi, 11 Mayıs pazar günü Umman’da gerçekleştirilen görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ilettiği belirtildi.