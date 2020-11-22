Avrupa ilkbahardan daha kötü! 17 saniyede 1 can

Toplam COVID-19 vakalarının yüzde 28’inin Avrupa kıtasında görüldüğünü söyleyen Dr. Hans Kluge, Avrupa’da yüzde 60 olan maske kullanımının yüzde 95’e çıkması durumunda kapanma uygulamalarına gerek kalmayacağının altını çizdi. Kluge, yoğun bakım ünitelerinin şu an Fransa’da yüzde 95, İsviçre’de ise tamamen dolduğunu aktardı. Alman doktor “Son birkaç gün içinde, özellikle umut vaat eden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar COVID-19’u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor” dedi.

Avrupa’da salgının yayılmasını önlemek amacıyla kasım başında alınan tedbirlere rağmen günlük vaka sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor. Almanya’da son 24 saatte 22 bin 964 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 902 bin 528’e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 254 artarak 13 bin 884’e yükseldi. Fransa’da ise koronavirüs salgınında son 24 saatte 22 bin 882 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 109 bin 170’e ulaştı. Son 24 saatte 386 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 48 bin 265’e yükseldiği aktarıldı.

BAŞHEKİM KATİL OLDU

Almanya’nın Essen kentinde koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı. Essen Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Essen Üniversitesi Kliniği’nde 13 ve 17 Kasım’da meydana gelen olaylarda başhekimin hastalarına kasıtlı şekilde yasadışı ilaç enjekte ettiği ve hastaların ani ölümüne neden olduğu belirtildi. 44 yaşındaki başhekim ise yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına son vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu.