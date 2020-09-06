Avrupa ile Moskova arasında yeni kriz: ‘Rus muhalifi kim zehirledi’ kavgası

Rusya’da zehirlendiği şüphesiyle Almanya’ya getirilen ve başkent Berlin’de tedavisi süren Rus muhalif lideri Aleksey Navalni’nin ölüm kalım mücadelesi devam ederken Batı ile Rusya arasındaki kriz giderek büyüyor.

BELARUS’UN İDDİASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta arası “Navalni’nin Noviçok türü askeri amaçla kullanılan kimyasal maddeyle zehirlendiği ortada. Rusya’dan izahat bekliyoruz” derken Moskova suçlamaları reddediyor. Tartışmaya cuma günü Rusya’nın müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko da katıldı. Lukaşenko, Belarus gizli servisinin Alman ve Polonyalı yetkililer arasında Navalni konusunun ele alındığı bir telefon görüşmesini kayda aldıklarını öne sürdü. Navalni komplosunu Batı’nın hazırladığını savunan Lukaşenko, bu görüşmenin bir bölümünün de yayınlanmasını sağladı. İngilizce görüşmede “Navalni planı hazır. Zehirlenmesiyle ilgili rapor Başbakan Merkel’e açıklaması için verildi” dendiği duyuluyor.

ALMANYA: ASILSIZ İDDİA

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, o telefon görüşmesi kaydının sahte olduğunu ilan ederek “Böyle bir telefon görüşmesi yok. Belarus Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri tamamen uydurma ve yalan” ifadesini kullandı. Rusya da Lukaşenko’nun iddialarına temkinli yaklaştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tepki vermeden önce kaydı inceleyeceklerini söyledi.

TRUMP: DOĞRUYSA ÇOK ÖFKELENECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın Rus muhalif Navalni’nin zehirlendiğini duyurduğunu ve “Bu doğru ise çok öfkeleneceğini” söyledi. Başkan Trump, “Böyle bir olay hiç olmamalıydı. Eğer durum buysa bu beni çok sinirlendirir. Normalde (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile iyi geçiniyorum ancak kimse Rusya’ya benden daha sert davranmadı. Eğer Almanya, Rusya’ya karşı bu konuda bir adım atacaksa benim için sorun yok, ancak eğer sonunda Rusya suçlu bulunursa bundan çok da mutlu olmam” ifadelerini kullandı.

Bilgi notu

Navalni’nin zehirlendiği iddiasının ardından NATO ve AB’de Rusya’ya karşı nasıl bir tavır takınılacağı tartışılıyor. Olası yaptırımlardan biri Almanya’nın Rusya ile yaptığı Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı projesinin durdurulması. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya’nın nüfuzu artacağı gerekçesiyle bu projeye karşı çıkıyor.