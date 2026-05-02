Avrupa ile kopuş kapıda! ABD, Almanya’daki birliklerini geri çekiyor

#ABD#Almanya#NATO
Tuğba Bozkurt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 08:28

ABD son günlerde Almanya ile yaşanan gerilimin ardından ülkedeki askeri birliklerini çekme kararı aldı. Dün yapılan açıklama ile ilk olarak 5 bin askerin çekileceği duyurulurken, Pentagon geri çekilme sürecinin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Pentagon dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Almanya'daki 5.000 askerini geri çekeceğini duyurdu. Karar, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermedikleri gerekçesiyle İtalya ve İspanya'yı da benzer adımlarla tehdit ettiği bir dönemde geldi.

Almanya'daki personel sayısını azaltma hamlesi, Başbakan Friedrich Merz’in ABD’nin İran tarafından "aşağılandığına" yönelik ifadelerinin ardından gerçekleşti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Almanya’dan gelen son söylemleri "uygunsuz ve yararsız" olarak nitelendirerek, "Sayın Başkan bu açıklamalara haklı bir tepki göstermektedir" dedi.

35.000 AKTİF GÖREVLİ ASKER VAR! ÇEKİLME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Pentagon, geri çekilme sürecinin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yetkili halihazırda Almanya’da bulunan bir tugay muharebe ekibinin çekileceğini, ayrıca Biden yönetiminin bu yılın sonlarında konuşlandırmayı planladığı uzun menzilli bir topçu taburunun sevkiyatından vazgeçildiğini belirtti.

Yaklaşık 35.000 aktif görevli askere ev sahipliği yapan Almanya, ABD'nin Avrupa'daki en büyük üs bölgesi ve stratejik eğitim merkezi konumunda bulunuyor.

ALMANYA ANA MERKEZ KONUMUNDA

ABD Savunma İstatistikleri Merkezi verilerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla Avrupa genelinde 68.000 aktif görevli ABD personeli bulunurken, bunun yarısından fazlası (yaklaşık 36.400 asker) Almanya’da konuşlu:

Komuta Merkezleri: Stuttgart, hem Avrupa Komutanlığı (EUCOM) hem de Afrika Komutanlığı’na (AFRICOM) ev sahipliği yaparak iki kıtadaki operasyonları koordine etmektedir.

Hava Gücü: Ramstein Hava Üssü, 8.500 personeliyle ABD’nin Avrupa’daki hava operasyonlarının ana karargâhıdır.

Eğitim ve Lojistik: Bavyera’daki Grafenwöhr ve Hohenfels bölgeleri, ABD’nin Avrupa’daki en büyük eğitim sahalarıdır. Wiesbaden ise ABD’nin Avrupa ve Afrika kara ordusu karargâhı konumundadır.

Sağlık: Landstuhl Tıp Merkezi, ABD dışındaki en büyük Amerikan askeri hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Soğuk Savaş sonrası bu üslerin rolü radikal bir değişim geçirmiş; Irak, Afganistan ve son olarak İran’daki savaşların ana lojistik ve intikal merkezi haline gelmişti.

GERİ ÇEKİLMENİN MALİYETİ NE OLUR?

Analistler, Almanya’daki askeri varlığın Avrupalılara yapılmış bir "hayır işi" değil, Amerika’nın küresel askeri erişiminin bir aracı olduğunu vurguluyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Jeff Rathke, Ramstein gibi üslerin sağladığı altyapı olmadan ABD operasyonlarının "ölçülemez derecede zorlaşacağını" ifade ediyor.

ABD birliklerinin Avrupa’da konuşlanması, doğrudan ABD’nin küresel rolünü destekleyen stratejik bir menfaat niteliği taşıyor.

AVRUPA İLE İRAN ÇATLAĞI

Geri çekilme kararı, İran'daki savaş nedeniyle ABD ile NATO müttefikleri arasında büyüyen görüş ayrılıklarının ortasında alındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına başından beri karşı çıkarken; İtalya ise Mart ayı sonunda silah taşıyan ABD uçaklarının Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermeyene dek denge politikası yürütmüştü.

Trump, İtalya ve İspanya'dan asker çekmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Muhtemelen... Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı, İspanya ise korkunçtu, kesinlikle korkunçtu." yanıtını verdi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLK TEPKİLER

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Trump'ın tehditlerinin gerekçelerini anlamadığını belirterek Roma'nın deniz güvenliği konusunda yardım etmediği suçlamalarını reddetti. Crosetto, Avrupa bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, deniz taşımacılığını koruma misyonuna hazır olduklarını ve bunun ABD ordusu tarafından takdir edildiğini vurguladı.

İspanya tarafında ise henüz resmi bir yanıt verilmedi. Madrid, İran saldırıları için ortak kullanılan askeri üslere izin vermemiş ve Trump'ın savaş politikasına yönelik AB içindeki en sert eleştirileri yöneltmişti.

Geçtiğimiz ay Trump, yaklaşık 3.800 ABD askerinin bulunduğu İspanya’ya tam ticari ambargo uygulama tehdidinde bulunmuştu.

DİPLOMATİK KOPUŞUN EŞİĞİNDE

Roma ile Washington arasındaki ilişkiler, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Trump’ın İran savaşına karşı çıkan Papa'ya yönelik sert sözlerini eleştirmesiyle daha da gerildi. Trump ise Meloni'yi savaşa katılmadığı için "cesaretsizlikle" suçladı.

Öte yandan, 1 Nisan'da Trump, müttefiklerin Hürmüz Boğazı ve İran konusundaki tutumları nedeniyle NATO'dan çekilmeyi "kesinlikle" düşündüğünü ifade etmişti. Ancak 2024 yılında yasalaşan ve başkanın Kongre onayı olmadan NATO'dan çıkmasını engelleyen düzenleme nedeniyle bu adımın atılması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

