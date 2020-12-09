MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupa İlaç Kurumuna siber saldırı! Koronavirüs aşı bilgileri çalınmış olabilir
GeriDünya Avrupa İlaç Kurumuna siber saldırı! Koronavirüs aşı bilgileri çalınmış olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 20:03 | Son Güncelleme:

Avrupa İlaç Kurumuna siber saldırı! Koronavirüs aşı bilgileri çalınmış olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa İlaç Kurumuna siber saldırı! Koronavirüs aşı bilgileri çalınmış olabilir
Abone Olgoogle-news

Avrupa Parlamentosu’na bağlı Avrupa İlaç Kurumuna siber saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırı sonucu koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin verilerin çalınmış olabileceği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu’na bağlı Hollanda merkezli Avrupa İlaç Kurumuna siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Şu anda birkaç koronavirüs aşısı için onay verme aşamasında olan Avrupa İlaç Kurumu, siber saldırı sonucu aşılara ilişkin verilerin çalınmış olabileceğini duyurdu. Söz konusu saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Daha önce Kuzey Kore, İran, Vietnam, Çin ve Rusya ile bağlantılı bilgisayar korsanları, virüs ve potansiyel tedavileri hakkında bilgi çalmaya çalışmakla suçlanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle