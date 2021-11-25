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Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech-Pfizer açıklaması

#Koronavirüs#Kovid-19#Biontech
Son dakika: Avrupa İlaç Ajansından BioNTech-Pfizer açıklaması

Avrupa İlaç ajansı Biontech Pfizer koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğunu açıkladı.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biontech Pfizer'ın yeni tip koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi.

YETİŞKİNLERE VERİLEN DOZUN ÜÇTE BİRİ

EMA 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, yetişkinlerin aldığı dozun üçte birinin üç hafta arayla iki enjeksiyonla verileceğini  açıkladı.

Çocuklar için aşılamanın başlaması için kararın AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

YÜZDE 90.7 ORANINDA ETKİLİ

5 ila 11 yaş grubundaki yaklaşık 2 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmada aşı yüzde 90,7 oranında etkili çıktı. Aşının çocuklarda yan etkileri ise genellikle birkaç gün süren yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve titremeyi içeriyor.

AVUSTURYA KARARI BEKLEMEDEN AŞILAMAYA BAŞLADI

Artan enfeksiyonlarla karşı karşıya olan olan Avrupa'da karar günlerdir merakla bekleniyordu. Avusturya'da yetkililer EMA onayını beklemeden  5 ila 11 yaş grubunu aşılamaya başladı bile.

FDA DA ONAYLAMIŞTI

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için geçtiğimiz günlerde yetkili makamlara başvurmuştu.

Daha önce de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar almıştı.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Biontech

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