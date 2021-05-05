Avrupa İlaç Ajansı Sinovac’ı inceliyor

COVID-19 aşılarının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılabilmesi için onayı şart olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiren bir süreç başlattı. EMA, Çin’in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılan koronavirüsle mücadele amaçlı aşı için ön değerlendirme sürecini devreye soktu. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde bunun özellikle Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatleriyle bağlantılı ciddi bir rahatlama yaratma potansiyeli var.

TAKVİM BELLİ DEĞİL

EMA’nın ilgili komisyonu, laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk veriler ışığında süreci başlattı. Veriler geldikçe değerlendirmeyi ilerletecek olan komisyonun yeterli veri toplandığı kararına varması halinde Sinovac firması, EMA’ya resmi başvuruda bulunabilecek. Olası bir resmi başvurunun ardından EMA’nın görüşünü ne zaman açıklayacağına ilişkin net bir takvim yok.

SEYAHATTE AŞI ŞARTI

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının AB’de kullanılmasına onay veren EMA; Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları için ön değerlendirmeyi sürdürüyor. AB, haziran sonuna kadar devreye sokmayı planladığı ‘aşı pasaportu’ uygulamasında EMA onaylı aşılara öncelik veriyor. AB Komisyonu’nun, aşı olmuş üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye yapacakları zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesi önerisinde de EMA onaylı aşılar otomatik kabul görecek.

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