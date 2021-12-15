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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Omicron uyarısı

#Avrupa Hastalık Önleme Ve Kontrol Merkezi#Omicron#Koronavirüs
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden Omicron uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), korona virüsün Omicron mutasyonunun 2022'nin ilk 2 ayında Avrupa kıtasında baskın mutasyon olmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca merkezden yapılan uyarıda ölüm sayısının artmasına yol açabileceği vurgusu yapıldı.

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Dünyayı alarma geçiren korona virüsün yeni mutasyonu Omicron giderek yayılıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan raporda, Omicron mutasyonunun önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da baskın hale gelmesinin, hastaneye başvuruların ve ölüm sayısının artmasına yol açması konusunda "çok yüksek" bir risk bulunduğu ifade edildi.

Raporda Omicron'un 2020'nin ilk 2 ayında Avrupa ülkelerinde "çok hızlı yayılacağı" ve Delta'yı geçeceği beklentisine yer verildi. Ayrıca verilerin, Omicron mutasyonunun neden olduğu hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için henüz yeterli olmadığı vurgulandı. Raporda, "Omicron'un, yalnızca Delta mutasyonunu içeren önceki tahminlere ek olarak hastaneye yatışları ve ölümleri arttırmasına yol açması çok yüksek ihtimal dahilinde" denildi.

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#Avrupa Hastalık Önleme Ve Kontrol Merkezi#Omicron#Koronavirüs

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