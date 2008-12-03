Avrupa Güvenlik Asamblesi PKK'yı kınadı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi, terör örgüt PKK'yı kınayarak, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Konseyinden, örgütün üye ülkelerdeki faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

İngiliz parlamenter Robert Walter tarafından hazırlanan “Türkiye-Irak Sınırında Terörist Faaliyetler” konulu rapor, bugün Asamble genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.



AB'nin terörle mücadele politika ve kurallarını sıkı bir biçimde uygulaması istenen raporda, AB ve BAB üyesi ülkelerin topraklarında bu terör örgütünün kara para, uyuşturucu, patlayıcı madde, silah kaçakçılığı ve insan ticaretiyle bağlantılı faaliyetleri ve televizyon yayınıyla terör propagandasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.



Irak'ta merkezi hükümet ve kuzeydeki yönetiminin terör örgütü PKK ile mücadelesine destek verilen raporda, Türkiye'ye de PKK terörüyle mücadele ederken “orantısız askeri güç kullanmaktan sakınması” tavsiye edildi.



“AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'nin demokratikleşme ve modernleşmeyle ilgili çalışmalarına devam etmesi” istenen raporda, Türk hükümetine Güneydoğu Anadolu ile ilgili kapsamlı yaklaşım geliştirmesi önerildi. Raporda, Kürt kökenli Türk vatandaşlarının, kültürel kimlik taleplerinin ayrılıkçı talep içermediğini göstermek için gerekli çabada bulunmaları gerektiği de ifade edildi.



Raporda, terör örgütü üyelerinin teslim olmaları ve silah bırakmaları için neler yapılabileceği konusunda araştırma yapmak üzere Asamble Genel Sekreterine de görev verilmesi istendi.



PKK terörünün sert bir biçimde kınandığı raporda, PKK'nın bütün bölgenin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı. Rapor hakkında genel kurulda yapılan tartışma sırasında söz alan Türk heyeti başkanı AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetin Güneydoğu Anadolu'da yaptığı hizmet ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Hükümetin bölgenin kalkınmasına büyük önem verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bölgede yol, okul ve hastane yapımı ile ilgili çalışmaların yanı sıra anadil öğretimi ve Kürtçe yayınla ilgili çalışmaları anlattı. Çavuşoğlu, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan hizmetlerden dolayı AK Parti'nin bölgenin birinci partisi olduğunu sözlerine ekledi.