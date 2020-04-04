Avrupa çıkış arıyor

Avrupa Birliği’nde COVID-19 salgınının yayılmasını frenleme amacıyla alınan önlemler henüz istenen sonucu tam olarak vermedi. Çarkları durma noktasına gelse de şu aşamada ayakta kalma kapasitesine sahip olan ekonomi orta ve uzun vade açısından alarm veriyor. Koordinasyonu güçlendirme çabasındaki AB, kaynak yaratma çabasını da sürdürüyor. Üye ülkeler arası dayanışmanın çok geç devreye girmesinin yarattığı hoşnutsuzluk ise AB’nin geleceği açısından ölümcül bir tehlike olarak görülüyor.

ÖNLEMLER UZUYOR

Çok ciddi bir stres testinden geçen Avrupa ülkelerinin salgını frenlemek için uyguladıkları yaptırım destekli tecrit uygulaması, başta öngörülen sürelerin aşılmasına rağmen, tünelin ucundaki ışığın net şekilde görülmesini henüz sağlamadı. En kötü durumdaki ülkeler arasında olan İtalya’da ve az sayıda ülkede umut verici bazı gelişmeler olsa da hükümetler henüz “Atlattık” mesajını verme aşamasından uzak. Fransa, Belçika ve İtalya tecrit uygulamasını şimdiden uzattılar. Uzatmaların tekrarlanarak mayısa yayılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME

Bir yandan önlemleri uzatan Avrupa ülkeleri diğer yandan da ‘normale dönüş’ konusuna kafa yormaya başladılar. Şu an kesin olan, mevcut tecrit koşullarından çıkılması için salgının tamamen sona ermesinin beklenmeyeceği. Avrupa ülkeleri açısından kuralların toptan kaldırılması da mümkün gözükmüyor. Bu nedenle hükümetler kademeli normale dönüş opsiyonu üzerinde yoğunlaşmış durumda. İlk gevşetmenin ne zaman mümkün olacağı ise hâlâ en büyük soru işaretlerinden.