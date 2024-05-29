Avrupa bu yaz kavrulacak

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Resmi kurumların açıkladığı verilere göre Avrupa’da önümüzdeki hafta başlayacak olan sıcak hava dalgaları, tüm kıtayı etkisi altına alabilir. Üst üste on bir ay sıcaklık rekorları kırılması ve Kuzey Atlantik‘teki deniz yüzeyi sıcaklıkları kırk yılın en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle uzmanlar, kıtanın bu yaz muhtemelen sıcaklık rekoru kıracağı konusunda uyarıyor. Haziran ayında Batı Avrupa‘da ortalama yağış beklenirken, temmuz ayında Güney Avrupa’da yağışların artması, Doğu Avrupa’da ise daha kuru koşullar öngörülüyor. Ağustos’ta ise kıtanın büyük bir bölümünde daha kuru ve stabil hava koşulları bekleniyor.