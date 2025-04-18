Avrupa bu görüşmeye kilitlenmişti: Meloni, Trump'ı kendi sloganıyla ikna etmeye çalıştı

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Meloni'nin Washington ziyareti, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret gerginliğinin gölgesinde gerçekleşti. Meloni ve Trump, AB-ABD arasındaki ticaret anlaşmazlığının nasıl ortadan kaldırılabileceğini görüştü.

Trump, görüşmede ticaret politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarifelerin ABD'yi zenginleştirdiğini savunan Trump, herhangi bir ticaret anlaşmasına varmak için "acele etmediğini" belirtti. Trump, dünyadaki bütün ülkelerin ABD'yi "soyduğunu" savunarak, gümrük vergisi uygulamasından tamamen vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

TRUMP'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİREMEDİ

Avrupa basınına göre, Brüksel, İtalya Başbakanı'nın AB ve Trump yönetimi arasındaki gerginliği azaltmada arabulucu rolü üstlenebileceğini düşünüyordu. Meloni, Trump'ı Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi için Roma'ya davet ettiğini duyurdu. Trump, Roma ziyaretini doğrularken, henüz tarihin netleşmediğini kaydetti.

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BBC'nin haberine göre, Oval Ofis'te düzenlenen görüşmede Trump, "Avrupa Birliği ve diğerleriyle anlaşma sağlamanın kolay olacağını" ifade etti. Trump, "ABD'li tüketicilere erişim isteyen ülkeler nedeniyle elimiz güçlü" diyerek "aceleleri olmadığını" açıkladı.

Haberde, Meloni'nin Trump'la yakın ilişkilerine rağmen, gümrük vergileri konusunda ABD liderinin fikrini değiştiremediğine dikkat çekildi.

ABD'NİN 'ACELESİ YOK'

Gümrük vergisi görüşmelerinin sürdüğünü bildiren Trump, anlaşmaların "önümüzdeki üç veya dört hafta içinde" tamamlanabileceğini vurguladı. AP, uzmanların, 3-4 haftalık bir zaman çizelgesini gerçekçi bulmadığını aktardı.

Trump, "Avrupa Birliği ve diğerleriyle anlaşma sağlamanın kolay olacağını" ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer ülkeler bizden daha fazla anlaşma yapmak istiyor. ABD'li tüketicilere erişim isteyen ülkeler nedeniyle elimiz güçlü. Acelemiz yok."

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'ANLAŞMA İHTİMALİ YÜZDE 100'

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın "bir ticaret anlaşmasının yüzde 100 ihtimalle yapılacağı" ifadelerine yer verildi. Trump, ABD'nin AB'ye yönelik yüzde 20'lik gümrük vergisi uygulamasının sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise bir yorum yapmadı. Bazı uzmanlar, Meloni'nin bu konuda arabuluculuk yapma kapasitesinin sınırlı olduğunu iddia etti.

MELONİ: "BATI'YI HARİKA YAPMAK İSTİYORUM"

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın, son iki aydır ağırladığı Avrupalı liderler arasında Meloni'yi farklı bir konuma yerleştirdiğine dikkat çekildi. Meloni, Trump'ın Ocak ayındaki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Meloni'nin göçmen karşıtı politikaları ve muhafazakar çizgisi, Trump çevrelerinde takdirle karşılandı.

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Meloni, Beyaz Saray ziyareti sırasında "Benim için hedef Batı'yı tekrar harika yapmak. Ve bunu birlikte başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Trump ise Meloni'yi överek, "Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor. Bunu birçok başka lider için söyleyemem" dedi.

Meloni, Trump'ın liderlik tarzını överek, şunları sözlerine ekledi:

"İkimizin de paylaştığı bir mücadele var, o da tarihimizi silmek isteyen uyanık ve DEI (eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık) ideolojisine karşı mücadele... Batı'yı yeniden harika yapmayı umuyoruz."

TRUMP ROMA'YA GİDİYOR

Görüşmede yeni bir ticaret anlaşması duyurusu yapılmazken, iki lider de iyimser bir tavır sergiledi. Trump, Meloni'nin Roma davetini kabul ettiğini bildirirken, henüz ziyaret tarihinin netleşmediğini ifade etti.

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Görüşmede, tarifelerin yanı sıra savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-AB ilişkileri, enerji ve Çin konularının da masaya yatırıldı.

Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair yorum yapmaktan kaçınırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için İtalyanca "l'invasore" (istilacı) nitelemesi yaptı. Bu ifadenin İngilizce'ye tercüme edilmesine izin vermeyen Meloni, konuyu savunma harcamalarına yönlendirdi.

'AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşme öncesinde Trump'ın AB ülkelerini bölerek ikili anlaşmalara zorladığı uyarısında bulundu. Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci, Meloni'nin ziyaretine tepki göstererek Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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Almanya'da seçimleri kazanan CDU ise Meloni'nin Trump'la yakın ilişkilerini "Avrupa için fırsat" olarak nitelendirdi. CDU lideri Friedrich Merz, İtalyan liderin ABD ile köprü kurabileceğini ve bunun AB çıkarlarına hizmet edebileceğini savundu.

Avrupa Komisyonu, Meloni'nin AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD ziyareti öncesinde görüştüğünü açıkladı. Brüksel, bu ziyareti Trump'la doğrudan müzakerelerin tıkandığı noktada bir "test" olarak görürken, AB diplomatları İtalya'dan AB'den ayrı hareket etmeyeceği konusunda güvence bekliyor.