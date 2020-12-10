Avrupa Birliği’nin Türkiye sınavı

Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından son yılların en kritik toplantısı olma özelliğine sahip bugünkü zirve öncesinde üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Zirvenin ilişkiler açısından felakete dönüşmesini engellemeye çalışan AB Dönem Başkanı Almanya’nın etkisiyle hazırlanan taslak bildiri, “denge sağlama” çabasıyla dikkat çekiyor.

Liderlerin son ana kadar müzakere edeceği belgede, “Türkiye’nin, AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklık ilişkisi kurmak ve farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istemesi halinde ekimde sunulan pozitif gündemin masada olduğu” belirtiliyor. Bununla birlikte 2019’da, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle hazırlanan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın iki üst düzey isminin yer aldığı yaptırım listesine eklemeler yapılması ve gerekmesi halinde kapsamın genişletilmesi belgedeki vurgular arasında.

TASLAKTAKİ ABD DETAYI

Taslak bildiride, Mart 2021’de ele alınacak şekilde, nasıl hareket edileceğine ilişkin opsiyonlar hazırlanması isteniyor. AB’nin, Türkiye konusunda yeni ABD yönetimiyle koordine olma arzusu da dikkat çekiyor. Türkiye’nin ele alınacağı akşam yemeğinde, bazı ülkelerin beklentilerini karşılamaktan uzak olan belgeye ilişkin yoğun tartışma yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MERKEL’İN HAYAL KIRIKLIĞI

Zirve öncesinde parlamentoda açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “AB dönem başkanlığımızın başında yaptığımız, Türkiye ile yoğun diyaloğa girme teklifimizde benim arzu ettiğim ölçüde bir sonuç alınamadı” dedi. Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin sürdüğüne dikkat çeken Merkel, bu bağlamda en büyük sıkıntıyı Kıbrıs’ın çektiğini söyledi.

İTALYA’DAN GERİLİM UYARISI

Türkiye’ye sert yaptırım uygulanmasına karşı gelen liderler arasında yer alan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ankara’ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu arttıracak dinamikleri tetiklememeli, ki bunu istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Olumlu gündemi teşvik etmek için fırsat penceresinin açık tutulması gerektiğini söyleyen Conte, özellikle bir NATO müttefikine karşı gerilimi beslemenin Avrupa’nın çıkarına olmadığını ifade etti.