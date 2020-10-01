Avrupa Birliği’nin Türkiye sınavı

Başta Akdeniz’deki gelişmelerin değerlendirileceği zirvede Türkiye konusunda stratejik bir tartışma yaşanacak. Dönem Başkanı Almanya’nın çabaları ve Türkiye’nin son dönemdeki taktik ve diplomatik hamleleriyle Doğu Akdeniz’de gerilimin belirgin şekilde düştüğü bir ortamda yapılacak zirve, AB açısından Türkiye sınavı niteliğinde.

ZORLU GEÇECEK

Yaşanan gerginlikler nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istiyor, Fransa ve Avusturya da bu iki ülkeye destek veriyordu. Gelinen aşamada ise GKRY’nin ısrarına rağmen yaptırım opsiyonundan uzaklaşıldığının sinyalleri geliyor. Özellikle Almanya, yaptırım istemediğini net şekilde ortaya koymuş durumda. İtalya, İspanya ve Malta yaptırım konusunda ciddi çekincelere sahip. Baltık ülkeleri de yaptırımdan yana değil. Benzer bir durum Macaristan ve Polonya için de geçerli. Yunanistan da şu aşamada yaptırım uygulanmasını değil, Türkiye tavır değiştirmezse ne gibi somut adımlar atılacağının net şekilde zirve sonuç bildirisine yansıtılmasını istiyor. Türkiye konusu bu akşam, çalışma yemeğinde ele alınacak. Liderler, Türkiye’yle ilişkilerin rayından çıkmasını engelleyecek bir denge arayışı içinde olacaklar. AB’nin, Türkiye’nin en önemli beklentileri arasında yer alan mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının güncellenmesi konusunda kapsamlı bir adım atıp atmayacağı da liderler arasındaki tartışmalar sonucunda netleşecek. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi amacıyla müzakerelere başlanması ise AB için atılabilecek en kolay adım olarak görülüyor.