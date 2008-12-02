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Avrupa Birliği'ne PKK uyarısı

Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) üyesi ülkelerden, topraklarında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi adına İngiliz parlamenter Robert Walter tarafından hazırlanan “Türkiye-Irak Sınırında Terörist Faaliyetler” konulu rapor, yarın Asamble genel kurulunda tartışılarak oylanacak.

AB'nin terörle mücadele politika ve kurallarını sıkı bir biçimde uygulaması gerektiği belirtilen raporda, AB ve BAB üyesi ülkelerin, topraklarında, bu terör örgütünün kara para, uyuşturucu, patlayıcı madde, silah kaçakçılığı ve insan ticaretiyle bağlantılı faaliyetleri ve televizyon yayınıyla terör propagandasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Irak'ta merkezi hükümet ve kuzeydeki yönetimin terör örgütü PKK ile mücadelesine destek verilen raporda, Türkiye'ye de PKK terörüyle mücadele ederken “orantısız askeri güç kullanmaktan sakınması” tavsiye edildi.

“AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'nin demokratikleşme ve modernleşmeyle ilgili çalışmalarına devam etmesi” istenen raporda, Türk hükümetine Güneydoğu Anadolu ile ilgili kapsamlı yaklaşım geliştirmesi önerildi. Raporda, Kürt kökenli Türk vatandaşlarının, kültürel kimlik taleplerinin ayrılıkçı talep içermediğini göstermek için gerekli çabada bulunmaları gerektiği de ifade edildi.

Raporda, terör örgütü üyelerinin teslim olmaları ve silah bırakmaları için neler yapılabileceği konusunda araştırma yapmak üzere Asamble Genel Sekreterine de görev verilmesi istendi.

PKK terörünün sert bir biçimde kınandığı raporda, PKK'nın bütün bölgenin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.
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