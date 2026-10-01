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Avrupa Birliği'nden 'Türkiye'ye ihtiyacımız var' mesajı

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#Avrupa Birliği#Türkiye-AB İlişkileri#Aivo Orav
Avrupa Birliğinden Türkiyeye ihtiyacımız var mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 15:55

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere dair açıklama yaptı. Orav, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki bazı AB üye devletlerinin büyükelçileri ile kente gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Orav, daha sonra Vali Şahin'le bir araya geldi. Orav başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile de görüştü.

Büyükelçi Orav, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, AB üye devletlerinin büyükelçileriyle Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını kaydetti.

Avrupa Birliğinden Türkiyeye ihtiyacımız var mesajı

'İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE ÖZEL'

Trabzon'un güçlü kimliği, karakteri ve dinamik yapısıyla etkileyici tarihi bir kent olduğunu belirten Orav, "Burada çok yaygın, sık duyulan bir ifade var, 'Bize her yer Trabzon.' Bizler de Trabzon'da olma deneyimini yaşayabilmek amacıyla burada bulunuyoruz." diye konuştu.

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Orav, AB ve Türkiye ilişkilerinin yalnızca Ankara ve Brüksel'den ibaret olmadığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bu ilişkiler kentler, iş çevreleri, toplumlar ve insanlar arasında yürütülüyor. İlişkilerimiz de son derece özel. Özellikle de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olmasından dolayı ve dünyada şu anda olup bitmekte olan, yaşanan olaylardan dolayı son derece özel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Paylaştığımız ortak birçok ilgi alanımız var ticaretten enerjiye, iklime ve bölgesel işbirliğine kadar. Ekonomik ilişkiler de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin en güçlü ayaklarından bir tanesini teşkil ediyor."

Avrupa Birliğinden Türkiyeye ihtiyacımız var mesajı

'MESAJIMIZ SON DERECE BASİT'

Trabzon'da iş insanlarıyla, gençlerle, sivil toplum örgütleriyle, kültür alanından aktörlerle bir araya geleceklerini ve bu akşam Trabzonspor ile İrlanda'nın Drogheda United takımı arasında oynanacak dostluk maçını izleyeceklerini aktaran Orav, "Bizim vermek istediğimiz mesaj son derece basit. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar, insanlar arasında kurulan güçlü bağlara bağlı." ifadelerini kullandı.

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Trabzon'da 2,5 günde çok sayıda dost edineceklerini düşündüğünü dile getiren Orav, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de Büyükelçi Orav ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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#Avrupa Birliği#Türkiye-AB İlişkileri#Aivo Orav

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