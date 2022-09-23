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Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye AST daveti

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#Avrupa#Avrupa Siyasi Topluluğu#Emmanuel Macro
Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye AST daveti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Konjonktürün de etkisiyle Avrupa kıtasındaki ülkeleri, önemli konu başlıklarında Avrupa Birliği’ne mümkün olduğu kadar yakın tutmayı amaçlayan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST), liderler düzeyindeki ilk toplantısını 6 Ekim’de yapıyor.

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AB, Prag’da yapılacak toplantı için Türkiye’ye de davet gönderdi.

HEDEF İŞBİRLİĞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ısıtılan AST, AB üyeliğinden bağımsız olarak düşünülen ve üyeliğe alternatif olmayan bir platform. AST’yle, AB hedefini, değerlerini ve ilkelerini paylaşan ülkelerle tüm tarafların çıkarına olan alanlarda daha derin işbirliği ve koordinasyon hedefleniyor.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, İsviçre, İzlanda, İngiltere, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Liechtenstein, Moldova, Norveç, Sırbistan ve Ukrayna’ya da davet gönderildi. AST toplantısına katılacak ülkeler, AB ülkeleriyle, barış-güvenlik, enerji-iklim, ekonomi, göç-ulaşım konularına odaklanacaklar.

 

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#Avrupa#Avrupa Siyasi Topluluğu#Emmanuel Macro

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