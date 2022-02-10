Avrupa Birliği’nden Rusya’ya AGİT mektubu

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Bu mesajı içeren bir mektup, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in imzasıyla, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a iletilmek üzere Brüksel büyükelçisine teslim edildi.



Rusya’ya endişeleriyle ilgili yeni diplomatik kanallara başvurmaktansa bunları üye olduğu örgütlere taşıma telkininde bulunan Borrell, adres olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT) gösterdi. Mektupta, “Tüm ilgili tarafların güvenlik endişelerinin ele alınmasında AGİT’in uygun forum olduğuna inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mektupta gerilimin düşürülmesi çağrısı yinelendi.