Avrupa Birliği’nden ‘imam hatip’ önerisi

Bu bağlamda Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çekici bir öneri geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Avrupa imam hatibi” kurulmasını teklif etti. Viyana’da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Michel, “Nefret ideolojisiyle mücadele etmek için en kısa zamanda imamların Avrupa’da eğitileceği bir Avrupa enstitüsü kurmaya ihtiyacımız var” dedi.

Buna benzer bir öneri yıllar önce de gündeme gelmiş ancak fikir aşamasından öteye geçememişti.