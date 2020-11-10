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Dünya
Güven ÖZALP
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği’nden ‘imam hatip’ önerisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Birliği’nden ‘imam hatip’ önerisi
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Son dönemde Fransa ve Avusturya’da gerçekleştirilen terör saldırılarının da etkisiyle Avrupa’da radikalizme yönelik tartışma yoğun şekilde sürüyor.

Bu bağlamda Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çekici bir öneri geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Avrupa imam hatibi” kurulmasını teklif etti. Viyana’da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Michel, “Nefret ideolojisiyle mücadele etmek için en kısa zamanda imamların Avrupa’da eğitileceği bir Avrupa enstitüsü kurmaya ihtiyacımız var” dedi.

Buna benzer bir öneri yıllar önce de gündeme gelmiş ancak fikir aşamasından öteye geçememişti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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