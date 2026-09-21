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Avrupa Birliği'nden Google'a 403 milyon avroluk ceza

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#Avrupa Birliği#Google#Şeffaflık Cezası
Avrupa Birliğinden Googlea 403 milyon avroluk ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 15:11

Google, Avrupa Birliği'nin (AB) kurallarına aykırı şekilde kullanıcı verilerini işlemesi nedeniyle 403 milyon avro para cezası aldı. AB, Google'ın kullanıcıların konum bilgilerini düzenlemelere uygun olmayan biçimde kullandığını belirtti.

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AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı. DPC, kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle Google'ı 403 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından, 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Google'a kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle ceza verilmesine hükmedildi.

Avrupa Birliğinden Googlea 403 milyon avroluk ceza

GOOGLE ŞEFFALIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ

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AB, Google'a "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi"ndeki konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu ve adilliği, "konum doğruluğu"ndaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumu kanıtlayamaması ve bu üç özelliğin tümüne ilişkin şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle ceza verdi.

İrlanda DPC, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini talep etti. İrlanda DPC, Google'ın Avrupa'daki merkezinin bu ülkede bulunması nedeniyle şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite olarak biliniyor.

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#Avrupa Birliği#Google#Şeffaflık Cezası

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