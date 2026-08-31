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Avrupa Birliği'nden dijital platformlara sıkı denetim kararı

Güncelleme Tarihi:

#Chatgpt#Reddit#Roblox
Avrupa Birliğinden dijital platformlara sıkı denetim kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 13:20

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile çevrimiçi platformlar Reddit ve Roblox'u daha sıkı yasal denetime tabi dijital hizmetler listesine ekledi. Platformlar, kararla birlikte AB'de daha katı güvenlik kurallarına ve hesap verebilirlik standartlarına uymak zorunda kalacak.

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AB'nin teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen, ChatGPT, Reddit ve Roblox'un toplumlar üzerindeki büyük etkileri doğrultusunda artık Avrupa Birliği'nde daha yüksek bir denetim ve hesap verebilirlik standardına tabi tutulacağını kaydetti.

Karar, AB'nin dijital hizmetler alanındaki düzenleyici yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Birliğinden dijital platformlara sıkı denetim kararı

KURALLAR SIKILAŞTIRILACAK

AFP'nin haberine göre, üç platformun listeye eklenmesiyle birlikte, AB'de faaliyet gösteren büyük dijital şirketlere yönelik denetimlerin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, söz konusu platformların içerik yönetimi, veri gizliliği ve kullanıcı güvenliği konularında daha sıkı kurallara uyması gerekecek.

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AB yetkilileri, kararın vatandaşların dijital haklarını koruma ve şeffaflığı artırma amacı taşıdığını belirtti.

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#Chatgpt#Reddit#Roblox

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