Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme vergilerini durdurma kararı

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Avrupa Komisyonu tarafından dün onaylanan yasal düzenleme ile bugün yürürlüğe girmesi planlanan önlemler askıya alındı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, tedbirlerini 14 Temmuz'a kadar durdurulduğu belirtilerek, "AB, ABD'nin uyguladığı tarifeleri haksız ve zararlı olarak görmekte ve bu tarifelerin her iki tarafın yanı sıra küresel ekonomiye de zarar verme riski taşıdığını vurgulamaktadır" denildi.

Misilleme tedbirlerinin müzakerelere alan açmak için 90 gün askıya alınması kararı, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanmıştı.

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ABD VE AB ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki anlaşmazlığa müzakere ile çözüm bulma çabaları çerçevesinde Washington DC'de temaslarda bulunuyor.

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Bu çerçevede dün ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelen Sefcovic, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AB, yapıcı tutumunu sürdürmekte ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Buna, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde sanayi ürünlerinde 'sıfıra karşı sıfır' gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller üzerinde çalışma yürütme teklifimiz de dahildir."

Sefcovic, bu hedefe ulaşmak için her iki tarafın da ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick

TRUMP YÜZDE 25 VERGİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyuma yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamış ve bu tarifeler 12 Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Buna karşılık olarak AB üyesi ülkeler, 9 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonu'nun ABD'ye misilleme olarak hazırladığı tarife listesini kabul etmişti. Aynı gün ABD, tarifelere 90 günlük ara kararı alındığını duyurmuş ve AB liderleri de müzakerelere şans tanımak üzere misilleme tedbirlerinin askıya alınacağını açıklamıştı.

AB'NİN ABD'YE MİSİLLEMESİ

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AB, askıya aldığı misilleme tedbirlerini ABD'nin çelik ve alüminyuma ek vergi uygulama kararının ardından almıştı. Askıya alınan misilleme tedbirleri, ABD'nin Avrupa'ya gerçekleştirdiği motosikletler, lüks tekneler ve portakal suyu gibi ürünlerin yer aldığı ve toplamda 21 milyar euroluk ürünleri kapsıyordu.

Avrupa Birliği bu ürünlere toplamda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyordu.