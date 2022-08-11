Avrupa Birliği'nde çatlak! Polonya'dan çok sert sözler, Almanya'yı hedefe koydu...

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Almanya'nın Welt haber sitesi aracılığıyla paylaşılan makalede Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güçlü AB ülkelerinin demokrasi kisvesi altında Avrupa bloğunu bir 'oligarşi' ile yönettiklerini iddia etti.

SÖZDE DEMOKRASİ ANCAK GERÇEKTE OLİGARŞİ

Morawiecki makalesinde "Siyasi uygulama, Almanya ve Fransa’nın konumlarının diğer ülkelerden daha önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, resmi olarak demokrasi ancak gerçekte güçlülerin iktidarı elinde tuttuğu fiili bir oligarşi ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

ALMANYA GİBİ DAVRANSAYDIK RUSYA UKRAYNA'YI ÇOKTAN ELE GEÇİRMİŞTİ

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Daha önce de 'eşitlik' konusunda Brüksel'i eleştiren Başbakan, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'nın eksiklerini ışık tuttuğunu yazdı ve diğer AB ülkeleri de Almanya'nın davranışını yansıtsaydı, Rusya'nın Ukrayna'yı çoktan ele geçirmiş olacağını iddia etti:

"Avrupa, Ukrayna'ya Almanya ile aynı ölçekte ve aynı hızda silah göndermiş olsaydı, savaş uzun zaman önce Rusya'nın mutlak zaferi ile sona ererdi. Bugün Putin’in bir şantaj aracı olarak kullandığı Avrupa’nın Rusya’ya gaz bağımlılığı da hemen hemen geri dönülmez bir hale gelirdi."

Morawiecki, Almanya’nın 2021 yılında Avrupa Birliği-Rusya zirvesi düzenlenmesini önerdiğini ve bu önerinin Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya tarafından engellendiğini de sözlerine ekledi.

REFORM ÇAĞRISI: AB EMPERYALİZMİNE SON VERİN

Polonya'nın sesinin sürekli olarak görmezden gelindiğini iddia eden Başbakan, iyilik ve eşitliği yeniden birliğin ilkelerinin ön planına koyan bir reform yapılması için çağrıda bulundu ve 'AB içindeki emperyalizm tehdidine son vermeliyiz' dedi.

Karar verilmesi gereken konularda oybirliği değil çoğunluğun dikkat alındığının altını çizen Morawiecki, "AB faaliyetinde oybirliği ilkesinden uzaklaşmak, bizi güçlünün ve büyüğün daha zayıf ve daha küçük olana hükmettiği bir modele yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.



Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen

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GERİLİMİ TIRMANDIRAN KARAR

Polonya ile Avrupa bloğu arasındaki gerilim, AB'nin Varşova'ya yapılacak pandemi ödemelerini kısıtlamasından sonra daha da tırmandı.

Morawiecki hükümeti bu yazın başlarında 35 milyar avrodan fazla pandemi hibesi ve kredisi alacaktı, ancak birlik Polonya yargı reformlarının demokratik standartları bozduğuna iddia ederek ödemeyi yapmadı.



Polonya söz konusu karar için harekete geçse de Avrupa Adalet Divanı ülkenin 'koşulluluk ilkesine' yönelik yaptığı itirazı reddetti. Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu karar sonrası yargıda istenen düzenlemeler olmadan Polonya'ya tek kuruş ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.