Avrupa Birliği temsilcisinden Çin uyarısı

Bazı Avrupa gazetelerinde yayımlanan bir makale kaleme alan Borrell, Çin’in Avrupa’nın insan haklarına, siber güvenliğe ya da deniz hukukuna saygısını paylaşmadığının altını çizdi. Süper güçlere karşı ortak bir AB yaklaşımı geliştirmenin hiçbir zaman kolay olmadığını, Çin’in de bu konuda bir istisna oluşturmadığını kaydeden Borrell, “Dahası Çin bazen bu ayrılıklara oynamaktan çekinmiyor. Ancak gerekli ortak disiplini korumak kesinlikle biz Avrupalılara düşüyor” dedi. Borrell, geçen yıl yayımlanan bir AB strateji belgesinde Çin’in, sistemik hasım ve ekonomik rakip olarak tanımlandığını hatırlattı.