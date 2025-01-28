Avrupa Birliği Suriye’ye yaptırımları gevşetiyor

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Dün Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği dışişleri bakanları Suriye’ye bazı yaptırımları gevşetme kararı aldı. Alınan karar gereği enerji, finans ve havacılık alanındaki yaptırımlar gevşetilecek. Suriye’ye 2011’den bu yana sıkı yaptırım uyguluyan AB, sektörel bazlı yaptırımlarda gevşetmeye gitmek için bir yol haritası belirledi.

ÖNCE SİYASİ SONRA TEKNİK

Siyasi ilke kararı niteliğindeki yol haritasını teknik çalışmalar takip edecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gevşetme somut anlamda devreye girecek. AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, benimsedikleri yaklaşımı, “Hızlı hareket etmeyi hedeflerken durumun daha da kötüleşmesi halinde rotayı tersine çevirmeye hazır olduğumuzu da biliyorsunuz. Buna paralel olarak insani yardım ve toparlanma çabalarını da artıracağız” şeklinde özetledi. AB silah ambargosunu ve Esad rejimi bağlantılı kişi ve kurumlara uyguladığı yaptırımları ise sürdürecek.