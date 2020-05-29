MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupa Birliği salgına karşı stok yapacak
GeriDünya Avrupa Birliği salgına karşı stok yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Avrupa Birliği salgına karşı stok yapacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Birliği salgına karşı stok yapacak
Abone Olgoogle-news

Sağlık alanında yetki tamamen üye ülkelerde olmasına rağmen koronavirüs salgınının başında yoğun şekilde eleştirilen Avrupa Birliği (AB), benzer durumlara hazırlıksız yakalanmamak için daimi stok mekanizması oluşturmayı planlıyor.

Sağlık alanında daha fazla sorumluluk alması istenen AB, temel ilaçlar, maske, tanı kitleri, dezenfektan ve tıbbi malzeme stoklayacak. AB, salgının başında 27 üye ülkenin neredeyse tamamında maskeden solunum cihazına kadar ciddi boyutta tedarik sıkıntısı yaşanması üzerine 380 milyon Euro’luk acil durum stoku oluşturmuştu. Acil rezervi tamamlayıcı nitelikte olacak bu kapsamlı stokun finansmanı yeni oluşturulması planlanan 9.4 milyar Euro tutarındaki sağlık bütçesinden karşılanacak. Projenin yürürlüğe girebilmesi için AB ülkelerinden ve Avrupa Parlamentosu’ndan onay alması gerekiyor.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle