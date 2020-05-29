Avrupa Birliği salgına karşı stok yapacak

Sağlık alanında daha fazla sorumluluk alması istenen AB, temel ilaçlar, maske, tanı kitleri, dezenfektan ve tıbbi malzeme stoklayacak. AB, salgının başında 27 üye ülkenin neredeyse tamamında maskeden solunum cihazına kadar ciddi boyutta tedarik sıkıntısı yaşanması üzerine 380 milyon Euro’luk acil durum stoku oluşturmuştu. Acil rezervi tamamlayıcı nitelikte olacak bu kapsamlı stokun finansmanı yeni oluşturulması planlanan 9.4 milyar Euro tutarındaki sağlık bütçesinden karşılanacak. Projenin yürürlüğe girebilmesi için AB ülkelerinden ve Avrupa Parlamentosu’ndan onay alması gerekiyor.