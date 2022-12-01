Avrupa Birliği: Rusya’yı yargılayalım

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AB’nin bir başka hedefi de Rusya’nın Ukrayna’da neden olduğu yıkımı bu ülkeye ödetmek. Von der Leyen, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Bu ihtisas mahkemesi için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya başlamaya hazırız” dedi.

‘TAZMİNAT ÖDESİN’

“Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık suçu da dahil olmak üzere, işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir” diyen Ursula von der Leyen, Moskova’nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerektiğini söyledi. Savaş nedeniyle Ukrayna’nın uğradığı zararın 600 milyar Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. “Rusya’ya bunu ödetecek araçlara sahibiz” diyen Von Der Leyen, Rus Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar Euro’luk kısmını bloke ettiklerini, Rus oligarkların 19 milyar Euro’luk malvarlığını dondurduklarını hatırlattı. El konulan miktarların kullanımını sağlama amaçlı yasal zemin oluşturma çabaları sürüyor.