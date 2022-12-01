Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa Birliği: Rusya’yı yargılayalım

Güncelleme Tarihi:

#AB#Rusya#Ursula Von Der Leyen
Avrupa Birliği: Rusya’yı yargılayalım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna’da işlediği olası savaş suçları nedeniyle Rusya’nın yargılanmasını sağlamaya çalışıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Birleşmiş Milletler’in desteğiyle bir ihtisas mahkemesi kurulmasını önerdi.

Haberin Devamı

AB’nin bir başka hedefi de Rusya’nın Ukrayna’da neden olduğu yıkımı bu ülkeye ödetmek. Von der Leyen, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Bu ihtisas mahkemesi için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya başlamaya hazırız” dedi.

‘TAZMİNAT ÖDESİN’

Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık suçu da dahil olmak üzere, işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir” diyen Ursula von der Leyen, Moskova’nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerektiğini söyledi. Savaş nedeniyle Ukrayna’nın uğradığı zararın 600 milyar Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. “Rusya’ya bunu ödetecek araçlara sahibiz” diyen Von Der Leyen, Rus Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar Euro’luk kısmını bloke ettiklerini, Rus oligarkların 19 milyar Euro’luk malvarlığını dondurduklarını hatırlattı. El konulan miktarların kullanımını sağlama amaçlı yasal zemin oluşturma çabaları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Rusya#Ursula Von Der Leyen

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı