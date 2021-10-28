Avrupa Birliği ile üç önemli imza

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Türkiye adına anlaşmaları imzalayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, bu programların insanlara en fazla dokunan, ülkelerin geleceğini en fazla etkileyenler olduğunu söyledi.



‘TÜRKİYE KİLİT ORTAK’

Kaymakcı, “Bu programlarda aynı zamanda Yeşil Türkiye ve Yeşil Avrupa, Dijital Türkiye ve Dijital Avrupa hedefi de var” dedi. Belgelere AB adına imza atan Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel de sosyal medya mesajında, “Türkiye kilit önemde bir ortak ve işbirliğimizi güçlendirmemizi dört gözle bekliyorum.

Ortak sınamalarımızın üstesinden gelmek için güçlerimizi birleştirelim” ifadelerini kullandı. Türkiye, 2014-2020 döneminde AB’nin 8 program ve ajansına katılırken bu sayı 2021-2027 döneminde 13’e yükselecek. AR-GE ve yenilik odaklı Ufuk Avrupa programı için “ufkumuzun Avrupa ve AB üyeliği olması gerektiğini gösteren program” ifadelerini kullanan Kaymakcı, katılımcılara 96 milyar Euro’luk bütçeye erişim tanındığını hatırlattı.

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‘SORUNLAR ÇÖZÜLECEK’

Erasmus’un önemine dikkat çeken Kaymakcı, “Önümüzdeki 2-3 ay içinde bu anlaşmayı yürürlüğe koyarak şu anda bazı Avrupa ülkelerinde mağdur durumda olan öğrencilerimizin sıkıntılarını aşmak istiyoruz” diye konuştu. Erasmus’tan her yıl 60 bin Türk vatandaşı yararlanıyor. Türk gençlerinin Avrupa’da dolaşmasının önemine vurgu yapan Kaymakcı, “Erasmus kuşağı Avrupa’yı giderek şekillendiren bir kuşak olacak” dedi.