Avrupa Birliği ile üç önemli imza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Kılıçdaroğlunun siyasi cinayetler iddiası Erdoğan savcılığa ne yazdıKılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası! Erdoğan savcılığa ne yazdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
3te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada3'te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada#Koronavirüs Aşısı
Survivor şampiyonu aşkını ilan ettiSurvivor şampiyonu aşkını ilan etti#İsmail Balaban
Kadınların tek derdi nafaka mı Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattıKadınların tek derdi nafaka mı? Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattı!#Nafaka
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa Birliği ile üç önemli imza

#Avrupa Birliği#Türkiye#Anlaşma
Avrupa Birliği ile üç önemli imza

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programına (ESC) resmen katılımını sağlayan anlaşmalar Brüksel’de imzalandı.

Haberin Devamı

Türkiye adına anlaşmaları imzalayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, bu programların insanlara en fazla dokunan, ülkelerin geleceğini en fazla etkileyenler olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE KİLİT ORTAK’

Kaymakcı, “Bu programlarda aynı zamanda Yeşil Türkiye ve Yeşil Avrupa, Dijital Türkiye ve Dijital Avrupa hedefi de var” dedi. Belgelere AB adına imza atan Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel de sosyal medya mesajında, “Türkiye kilit önemde bir ortak ve işbirliğimizi güçlendirmemizi dört gözle bekliyorum.

Ortak sınamalarımızın üstesinden gelmek için güçlerimizi birleştirelim” ifadelerini kullandı. Türkiye, 2014-2020 döneminde AB’nin 8 program ve ajansına katılırken bu sayı 2021-2027 döneminde 13’e yükselecek. AR-GE ve yenilik odaklı Ufuk Avrupa programı için “ufkumuzun Avrupa ve AB üyeliği olması gerektiğini gösteren program” ifadelerini kullanan Kaymakcı, katılımcılara 96 milyar Euro’luk bütçeye erişim tanındığını hatırlattı.

Avrupa Birliği ile üç önemli imza

Haberin Devamı

‘SORUNLAR ÇÖZÜLECEK’

Erasmus’un önemine dikkat çeken Kaymakcı, “Önümüzdeki 2-3 ay içinde bu anlaşmayı yürürlüğe koyarak şu anda bazı Avrupa ülkelerinde mağdur durumda olan öğrencilerimizin sıkıntılarını aşmak istiyoruz” diye konuştu. Erasmus’tan her yıl 60 bin Türk vatandaşı yararlanıyor. Türk gençlerinin Avrupa’da dolaşmasının önemine vurgu yapan Kaymakcı, “Erasmus kuşağı Avrupa’yı giderek şekillendiren bir kuşak olacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Türkiye#Anlaşma

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler