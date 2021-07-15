Avrupa Birliği ile aşı sertifikası teması

Konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides arasında önceki gün yapılan görüşmenin de ana konu başlıklarından birini oluşturdu. Türkiye, aşı sertifikasının tanınması için AB nezdinde resmi başvurusunu yapmıştı. Verileri incelemeye başlayan AB, gelinen aşamada Türkiye tarafından verilen aşı sertifikalarının kendi standart ve sistemleriyle uyumlu olup olmadığını belirleme amaçlı teknik çalışma yürütüyor.

Ankara’nın beklentisi, bu ayın sonuna doğru ya da ağustos başında karşılıklı tanımanın sağlanması. Koca-Kyriakides görüşmesinde AB ile Türkiye arasında sağlık alanında yüksek seviyeli diyalog toplantısı düzenlenmesi de ele alındı. AB bu toplantıyı yıl bitmeden yapma niyetinde.

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