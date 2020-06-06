Avrupa Birliği dış sınırlarını temmuzda açıyor

AB İçişleri Bakanları Toplantısı’ndan öncelikle 15 Haziran’dan itibaren iç sınırların açılması ve kontrolsüz dolaşıma olanak veren Schengen Bölgesi’nin tam işlevsel hale getirilmesi kararı çıktı. Dış sınırların üçüncü ülkelerden gelişlere açılmasının ise temmuz başına bırakılması eğilimi öne çıktı. AB ülkelerinin tamamına yakını 15 Haziran’dan itibaren diğer AB ve AB üyesi olmayan Schengen ülkelerine (Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein) sınırlarını açacak. AB üyeliğinden ayrılmasına rağmen İngiltere’ye yönelik olarak da benzer bir yaklaşım söz konusu. İspanya’nın sınırlarını tamamen açması ise ay sonunu bulacak. AB Komisyonu, haziran sonundan itibaren Schengen Bölgesi’nin yüzde yüz işlevsel hale gelmesini öngörüyor.

KISA SÜRELİ UZATMA

AB Komisyonu’nun istisnai durumlar dışında dış sınırlarda uygulanan kısıtlamalar için belirlediği süre 15 Haziran’da doluyor. Üye ülkelerin büyük çoğunluğu kısa süreli de olsa bir uzatma daha talep etti. Buna göre üçüncü ülkelerden yapılacak seyahatlere yönelik kısıtlamaların temmuz başında, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) belirleyeceği kriterler eşliğinde koordinasyon içinde kaldırılması öngörülüyor.