Avrupa Birliği de Atina’dan bezdi

Kongo Cumhuriyeti’nden mevkidaşı Jean-Claude Gakosso’yla Ankara’da görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

“Yunanistan son zamanlarda gerek NATO’da gerek AB içinde tüm inisiyatiflere ‘hayır’ diyerek diyalogtan yana olmadığını net bir şekilde söylemiştir. Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var, Yunanistan’ın kortuğu da bu. Yunanistan samimi değil, AB ülkeleri de bu tutumlarından artık bezdi”

PKK, ERBİL’İ ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK’nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne eleştirileri ve Mesut Barzani liderliğindeki KDP’nin PKK’ya verdiği ağır yanıtla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“PKK en çok Kürt kardeşlerimize zarar vermiştir. Bunları KDP, Mesut Barzani, Neçirvan Barzani her zaman söylemiştir. Bugün PKK, Süleymaniye’yi kontrol altına almıştır. Bin tane köyü ele geçirmiştir. Bir amacı da Erbil yönetimini ele geçirmektir. Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyaretinde PKK terörüne karşı neleri yapabileceğimizi görüştük. Masada IKBY bayrağı var diye eleştiri görüyoruz. Bu çok yanlış. Biz Kürt kardeşlerimizin terörist gibi gösterilmesine karşıyız. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK, YPG ve terör örgütleridir."