Avrupa Birliği Avrupa’yı savunamaz

Avrupa Birliği içinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un savunduğu ‘stratejik özerklik’ talepleriyle ilgili açıklamalar yapan Stoltenberg, Avrupa’nın kuzey Atlantik’te Rusya’ya karşı AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu, güneydoğu kanadında ise Türkiye’nin olduğuna işaret etti. Genel Sekreter Stoltenberg, “Tek başına bir AB’ye inanmıyorum. Tek başına bir Kuzey Amerika’ya da inanmıyorum. NATO içinde stratejik dayanışma içinde birlikte olan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya inanıyorum” ifadesini kullandı.

AB üyesi olmayan Norveç’in eski başbakanı olan Stoltenberg “stratejik özerklik” yerine “stratejik dayanışma” terimini tercih ettiğini belirtti.

STRATEJİK ÖZERLİK YERİNE DAYANIŞMA

Stoltenberg, “Avrupa Birliği halkının yüzde 90’ı bir NATO ülkesinde yaşıyor. Ancak NATO savunma bütçesinin sadece yüzde 20’si NATO üyesi olan AB ülkelerinden geliyor” dedi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’ya savunma bütçelerini arttırmaları için baskı yaparken Fransa lideri Macron, geçen yıl ‘NATO’nun beyin ölümü yaşadığını’ savunmuş sonra da Avrupa’nın stratejik olarak özerk olması gerektiğini savunmuştu.

TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİ

NATO’nun güneydoğu kanadını Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye’nin savunduğuna işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğuna ve terör örgütü DEAŞ’a ve uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede ‘son derece önemli rol’ oynadığına işaret etti.



Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO’nun pek çok düşmanla karşı karşıya bulunduğunu belirterek “Rusya’nın komşularına yönelik tacizleri, uluslararası terörizm, siber saldırılar, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve yükselen Çin’e karşı avantajı koruma ihtiyacını” yeni sınamalara örnek olarak saydı.