Avrupa aşırı sağından gövde gösterisi... 5’i bir yerde

Haberin Devamı

Son dönemde oylarına oy katmayı sürdüren ve ABD’de, Avrupa Birliği’yle ilişkileri genelde sıcak olmayan Donald Trump’ın göreve gelmesini fırsata çevirmeye çalışan Avrupa aşırı sağı, İspanya’nın başkenti Madrid’de iki gün boyunca gövde gösterisi yaptı. Toplantının ev sahibi, aşırı sağcı İspanyol parti Vox’un lideri Santiago Abascal’dı. Toplantıya aralarında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Hollandalı İslam ve göç karşıtı Geert Wilders’in de bulunduğu, 14 ülkeden çok sayıda siyasetçi katıldı.

YENİ KİMLİK ARAYIŞI

Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağ eğilimli partilerin oluşturduğu ve 86 parlamenterle bu kurumdaki üçüncü büyük grup konumundaki Avrupa’nın Vatanseverleri’nin önde gelen isimlerinin amacı, “AB’deki sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı alternatif stratejileri” masaya yatırmaktı. Strateji belirlemek için odaklanılan konuları ise ulusal egemenlik ve özgürlüğün savunulması, kültürel mirasın korunması ve kitlesel göçün reddi oluşturdu. Aşırı sağcıların hedefi bu unsurlara dayalı bir Avrupa kimliği yaratmak.

Haberin Devamı

BRÜKSEL’E SUÇLAMA

AB’yi geçmişe takılı kalmakla itham eden bu gruplar, Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yap (MAGA)” sloganından esinlenerek “Avrupa’yı yeniden büyük yap (MEGA)” söylemini benimsemiş durumdalar. Dengeleri değiştirmek için Trump’tan ilham alan Avrupa’nın Vatanseverleri, AB’nin zayıflatılmasını sağlamak için çalışıyor.

Toplantı bildirisinde, “Brüksel’in hatalarından hiçbir ders almadığı” ve “Avrupa’yı sosyal mühendisliğe odaklanmış çok büyük bir devlete dönüştürme arzusundan hiçbir şekilde vazgeçmediği” vurgulandı. Belgede, mevcut yaklaşımın düzensiz göçe, güvenlik sorununa, rekabet gücü kaybına ve iklim fanatizmine neden olduğu belirtilerek bunun Avrupalılar için “felaket” olduğunun altı çizildi. Toplantıdan, “Avrupa’ya gücünü ve büyüklüğünü geri verin. Gelecek yurtseverlere aittir” mesajı çıktı.