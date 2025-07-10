Avrupa alev alev

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İSPANYA’nın Katalonya özerk bölgesinde önceki gün başlayan orman yangınları nedeniyle 23 bin 770 dönümlük alan küle döndü. İspanyol Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangından yaklaşık 18 bin kişinin etkilendiği belirtilerek, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapatmaları ve evde kalmaları tavsiye edildi. Ulusal meteoroloji ajansı, geçen ayın İspanya’da kaydedilen en sıcak haziran olduğu ve aşırı sıcakların sıklığının son 10 yılda 3 katına çıktığını bildirdi.

7000 DÖNÜM YANDI

Fransa’nın Marsilya şehri yakınlarındaki Pennes-Mirabeau komününde yanan bir araçtan yayılan alevlerle başlayan orman yangını nedeniyle 7000 dönümlük alan küle döndü. Marsilya-Provence Havalimanı, çevresinde görev yapan yangın söndürme uçaklarının manevra yapabilmesi amacıyla geçici olarak kapatıldı. Yangının etkisinin genişlemesi üzerine Marsilya Valiliği sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

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30 GÜNLÜK OHAL

Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınlarının artması nedeniyle ülke genelinde 30 günlük ‘kriz durumu’ ilan etti. Yangın, başkent Üsküp’ten yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunan Blace köyündeki ormanlık alanda çıktı. Hükümet Sözcüsü Marija Miteva, “Yangınla mücadele ve halkın korunması için insan, teknik ve lojistik olmak üzere tüm kaynaklar seferber edilecek” dedi. Miteva, vatandaşlara tüm tavsiye ve yasaklara uymaları konusunda çağrı yaptı.

TAHLİYE ALARMI

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 60 kilometre uzaklıktaki Oropos bölgesinde orman yangını çıktı. Asprohori’deki ormanlık ve tarım alanlarında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine tahliye uyarısı yapıldı. Yangına 5 kilometre mesafedeki Malakas Göçmen Kampı da olası tahliye için hazır hale getirildi.

EN SICAK HAZİRAN

Avrupa İklim Ajansı Copernicus, Batı Avrupa’nın en sıcak haziran ayını yaşadığını açıkladı. Birçok kentte 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Küresel ısınmanın sıcak hava dalgasına 2 ile 4 derece sıcaklık eklediği belirtildi.

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