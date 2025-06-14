Avrupa alarmda

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İngiltere, Almanya ve Fransa, telefon aracılığıyla, liderler düzeyinde üçlü durum değerlendirmesi yaptı. ABD ile temaslar da yoğunlaştı. Avrupa’dan gelen mesaj ve tepkilerin odağında iki unsur öne çıktı: Gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye öncelik verilmesi.

- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Bu, İsrail’in tek taraflı bir eylemi. Şu anda ABD de dahil olmak üzere pek çok müttefikin gerilimi azaltma yönünde çalışması hayati önem taşımaktadır.

- AB Konseyi Başkanı Antonio Costa: Tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak daha tehlikeli bir tırmanıştan kaçınılmalıdır. İtidal ve diplomasi çağrısında bulunuyorum.

- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik bir çözüm artık her zamankinden daha acil.

- AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Tüm tarafları itidalli davranmaya ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemeye davet ediyorum. Diplomasi ileriye dönük en iyi yol olmaya devam ediyor ve gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım.

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- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Fransa, İran’ın devam etmekte olan nükleer programını defalarca kınamış ve bu amaçla tüm diplomatik tedbirleri almıştır. Bu bağlamda Fransa, İsrail’in kendisini koruma ve güvenliğini sağlama hakkını bir kez daha teyit eder. Bölgedeki herkes için barış ve güvenlik pusulamız olmalıdır.

- Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Elimizdeki tüm diplomatik araçları kullanarak çatışmanın tarafları üzerinde nüfuzumuzu kullanmaya hazırız. Hedef, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olmalıdır.

- İngiltere Başbakanı Keir Starmer: Gerilimin tırmandırılması bölgede hiç kimseye hizmet etmez. Ortadoğu’da istikrar öncelikli olmalıdır.

PUTİN, İKİ LİDERİ ARADI

- RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Rusya’nın “BM Şartı’nı ihlal eden İsrail eylemlerini kınadığını” söylediği ve hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği bildirildi. Netanyahu ile görüşmesinde ise Putin’in “İran’ın nükleer programına ilişkin tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini” vurguladığı aktarıldı. Kremlin, Rusya’nın hem İran hem de İsrail ile yakın temasta kalacağını da ifade etti.

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- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin’in, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını yakından takip ettiğini ve ilgili tarafları bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde hareket etmeye çağırdığını söyledi.

- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı “Durumun gerginleştirilmesini kesin şekilde kınayarak tarafları mevcut fikir diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

S. ARABİSTAN: AÇIK SALDIRGANLIK

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail saldırısını “açık saldırganlık” şeklinde nitelendirdi ve bu adımın bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabaları engellediğini belirtti. m Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ı hedef almasını şiddetle kınadı. m Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, saldırıyı bölgesel savaşa yol açabilecek kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirdi.

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- Irak’ın açıklamasında saldırının ABD ile İran arasında devam etmekte olan müzakereler sırasında meydana gelmesinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

- Katar, İran’a yönelik saldırı dalgasını eleştirerek yaşananların gerilimi azaltma ve diplomatik çözümlere ulaşma çabalarını engellediğini belirtti.