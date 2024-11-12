Avrupa alarmda! 4 ülke için uyarı: Putin'in işgal listesine girebilir... Rusya'nın yeniden süper güç olmasını istiyor...

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa'daki ülkeleri tedirgin etmeye devam ederken İngiliz basınında çarpıcı bir uyarı yazısı yayınlandı.

İngiliz gazetesi Daily Express'in görüşlerine yer verdiği savunma ve güvenlik uzmanı Nicholas Drummond, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki işini bitirdikten sonra dört Avrupa ülkesini işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Gazetede yer alan habere göre Drummond, dört Avrupa ülkesinin yanı sıra Afrika'daki bazı bölgelerin Rus güçleri tarafından hedef alınabileceğini söyledi.

Drummond, Rusya'nın kaynaklarını Ukrayna'ya yığdığı için bu durumun kısa sürede gerçekleşmeyeceğine inandığını ifade etti.

"RUSYA'NIN YENİDEN SÜPER GÜÇ OLMASINI İSTİYOR"

Ukrayna'nın ardından Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Moldova'nın Putin'in hedefinde olacağını dile getiren Drummond, “Putin tehlikeli bir adam, çok tehlikeli bir adam ve Rusya'nın yeniden süper güç olmasını istiyor" dedi.

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NATO'nun bir üye ülkeye yapılan saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış sayan maddesine atıfta bulunan Drummond, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Baltık ülkelerine saldıracağını sanmıyorum ama saldırabilir. Baltık ülkelerinde NATO birlikleri var. Dolayısıyla böyle bir durumda derhal 5. Maddenin uygulanmasına yol açacaktır. Bu da olayları dramatik bir şekilde tırmandıracaktır."

Rusya'nın Moldova'da girişimleri olabileceği konusunda uyaran Drummond, Rusya'nın Afrika'da da girişimleri olabileceğine değindi.

TRANSDİNYESTER GÜNDEM OLMUŞTU

Moldovalı siyasetçiler daha önce Rusya'nın, Putin'den koruma talep eden Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Rusya'nın ilhak etmesini isteyen Transdinyester konusunda Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi, "Cesur Ukrayna halkının ve Ukrayna ordusunun fedakarlığı sayesinde” Rusya'nın Moldova'ya saldırma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Popşoi, "Güvendeyiz, ancak cephe hatlarının sadece 200 kilometre uzakta olduğu düşünüldüğünde güvende olmak güçlü bir kelime olabilir" ifadesinde bulundu.

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BALTIK ÜLKELERİNDEN 'UYANIN' ÇAĞRISI

Baltık ülkeleri ise 2024 yılının başlarında NATO ittifakındaki müttefiklerini gelecekteki Rusya işgali tehdidine karşı "uyanma" çağrısı yaptı.

Olası bir Rus saldırısı korkusuyla Estonya, Letonya ve Litvanya'nın vatandaşlarına nasıl savaşacaklarını öğrettiği ifade edilmişti.

Estonya Savunma Birliği güçlerine komuta eden Binbaşı Tanel Kapper, İngiliz Sky News'e verdiği demeçte Ruslara uyarı göndermişti.

Kapper, "Eğer buraya gelirseniz ortalık kan gölüne dönecek. Kesinlikle mümkün olduğunca çoğunuzu öldüreceğiz" demişti.

NATO'daki müttefiklerilerine "uyanın" çağrısı yapan Kapper, Uyanın artık. Bu Ukrayna'da durmayacak. Eğer onları durdurmazsak, daha da ileriye gidecekler" uyarısında bulunmuştu.