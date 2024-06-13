Avrupa Adalet Divanı Macaristan’a 200 milyon euro ceza kesti

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Adalet Divanı, sığınma politikasıyla ilgili aldığı 17 Aralık 2020 tarihli kararına uymaması ve uymak için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle Macaristan'ın 200 milyon Euro tutarında toplu ödeme ve gecikme günü başına 1 milyon Euro tutarında ceza ödemesine hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) karar açıklamasında “İltica politikası: Macaristan'a, Adalet Divanı'nın kararına uymaması nedeniyle toplu olarak 200 milyon avro ödeme ve gecikme günü başına 1 milyon avro ceza ödemesi kararı verildi” denildi. Açıklamada Macaristan’ın ortak bir AB politikasına ‘kasıtlı olarak uymadığı’ ve ‘AB hukukunu son derece ciddi bir şekilde ihlal’ ettiği ifadeleri yer aldı.

DİĞER KOMŞU ÜLKELERDE BASKI OLUŞTURDU

Açıklamada ayrıca "Özellikle, Macaristan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mali sorumluluk da dahil olmak üzere AB hukukuna uygun olarak uluslararası koruma için başvuranların kabul edilmesi, başvurularının incelenmesi ve Yasadışı bir şekilde kalan üçüncü ülke vatandaşlarının geri dönüşü, Üye Devletler arasındaki dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesini ciddi şekilde baltalamaktadır" denildi.

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ORBAN: AB SINIRLARINI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN CEZA VERİLDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Adalet Divanı’nın bugünkü ‘sığınma yasalarını ihlal ettiği’ için verdiği cezayla ilgili açıklama yaparak AB sınırlarını savundukları için cezanın verildiğini vurguladı.

Orban açıklamasında “Avrupa (Birliği) Adalet Divanı, AB sınırlarını koruduğu gerekçesiyle Macaristan'a günlük 200 milyon avro artı günlük 1 milyon avro(!!!) para cezası vermesi aşırı ve kabul edilemez. Brüksel bürokratları için yasadışı göçmenlerin kendi Avrupalı vatandaşlarından daha önemli olduğu görülüyor” dedi.