Avrupa açılıyor

Alınan tecrit önlemleri sonrasında koronavirüsün bulaşma hızının düşmesi üzerine en sıkı uygulamaların devrede olduğu Avrupa ülkeleri önlemleri kademeli olarak kaldırmaya başladı. Virüsün ortaya çıkışından bu yana Avrupa’da en fazla açılım dün yaşandı. Bazı ülkelerde önlemleri azaltma stratejilerinin ilk aşamaları devreye sokulurken bazı ülkelerde belli bir süre önce devreye sokulan gevşetme adımlarına yenileri eklendi. Avrupa’da en fazla korona vakasına rastlanan iki ülke olan İtalya ve İspanya’nın önlemleri gevşeten ülkeler arasında yer alması önem taşıyor. İşte Avrupa’nın normalleşme adımları...

YENİ NORMAL

İTALYA: Avrupa’da tecrit kurallarının en sıkı uygulandığı ülkeler arasında olan İtalya, 56 günün ardından önlemleri gevşetti. ‘Virüsle yaşanacak dönem’ olarak tanımlanan ve halka sorumlu davranma çağrısı yapılan ikinci aşamada, inşaat, imalat ve toptan ticaret sektöründe çalışan 4.4 milyon kişi işbaşı yaptı. Aile yakınlarıyla görüşmeye de sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla izin verildi. Evden fazla uzaklaşmadan spor yapmak da mümkün hale geldi, park ve bahçelere yeniden erişim sağlandı. Toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske kullanmak zorunlu hale getirildi. ABD ve İspanya’nın ardından salgından en çok etkilenen üçüncü ülke olan İtalya’da vaka sayısı 211 bin 938’e yükseldi. Can kaybı dün 195 artarak 29 bin 79’a ulaştı. Venedik’te sokağa çıkma fırsatı bulanlar köprüler üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi...

İSPANYA: Olağanüstü hâlin devam ettiği ve temkinli adımlarla ilerlemeyi sürdüren İspanya kademeli normalleşme sürecine girdi. 14 Mart’tan bu yana çok sıkı önlemlerin uygulandığı ülkede belirlenen dört aşamalı stratejinin ‘0 seviyesi’ olarak adlandırılan bölümü çerçevesinde küçük işletmeler faaliyete başladı, kuaförler açıldı. Bazı otomobil fabrikalarında üretime yeniden başlandı. Yaşa göre belirlenen zaman dilimlerine uymak şartıyla spor ve yürüyüş yapılabilecek.

MASKE ZORUNLU

BELÇİKA: Üç aşamalı gevşetme stratejisinin ilk kademesi devreye sokuldu. Esnek tecrit yaklaşımını benimseyen Belçika’da tarım, balıkçılık, inşaat ve imalat sektöründeki birincil önemde olmayan işletmeler faaliyete geçti. Havayolu dışındaki toplu taşımada kapasite artırımına gidildi. Dışarıda, temasın söz konusu olmadığı, sportif aktivitelere izin verildi. Toplu taşım araçlarında 12 yaşından büyüklerin maske takması zorunlu hale geldi. Belçika bir sonraki adımları 11 Mayıs’ta atacak.

KÜÇÜK ADIMLAR

YUNANİSTAN: Dün sabahtan itibaren Yunanlar evlerinden izin belgesi olmaksızın çıkmaya başladılar. Sıkı önlemleri 42 gün boyunca uygulayan Yunanistan’da kuaförler, kitapçılar, güzellik salonları, çiçekçilerin de aralarında bulunduğu küçük dükkanlar açıldı. Toplu taşımada maske zorunlu oldu.

AVUSTURYA: Huzurevlerine ziyarete izin verildi. Çok sayıda öğrenci okula döndü.

POLONYA: Alışveriş merkezleri, oteller, müzeler, kitapçılar açıldı.



KUAFÖRLERE BÜYÜK İLGİ

Koronavirüsle mücadelede önemli ilerlemeler kaydeden Almanya önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Daha önce 800 m2’ye kadar olan mağazaların açılmasının ardından dünden itibaren de kuaförler, müzeler, hayvanat bahçeleri, oyun parkları tekrar açıldı. Yüzbinlerce öğrenci yeniden okula başladı. Son sınıf öğrencileri de okullarda ders başı yaptı. Kuaförler büyük ilgi gördü. Çarşamba günü federal hükümetin eyalet başbakanlarıyla birlikte önlemlerde yeni açılımları karara bağlaması bekleniyor. (Celal ÖZCAN / BERLİN)



Venedik esnafı, sağlık çalışanları için alkışlarla tezahüratta bulundu.