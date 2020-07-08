Avrasya ülkelerinde Covid-19 vakaları artıyor

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Covid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla 2 haftalık karantina uygulanan Kazakistan'da, günde 1000'in üzerinde vaka tespit ediliyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1376 kişide virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 51 bin 59'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 630 artarak 16 bin 928'e ulaştı.

Hükümet, talebin artması üzerine eczanelerde zaman zaman yaşanan ilaç eksikliğini gidermeye çalışıyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gönderdiği ilaç ve koruma malzemelerinden oluşan insani yardımının Kazakistan'a ulaştığını, yakın zamanda Rusya'dan insani yardım taşıyan birkaç seferin daha beklendiğini açıkladı.

Son haftalarda Covid-19 vaka sayısının artmasıyla 5 Temmuz'dan itibaren sıkı karantina uygulanmıştı.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 807 ARTTI

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 807 kişinin Covid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 50 bin 414’e yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 7 bin 92’sinin sağlık personeli ve 3 bin 634’ünün çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 23 artarak 1306’ya, iyileşen sayısının da 926 artışla 23 bin 119’a ulaştığını belirtti.

Ülke hastanelerini salgının ikinci dalgasına hazırladıklarını söyleyen Stepanov, halkı "karantina kurallarına uymaya" çağırdı.

Covid-19 durumunun kötüleşmesiyle karantinanın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da, nisan ve mayısta 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

ERMENİSTAN'DA 535 YENİ VAKA

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 535 kişide Covid-19 tespit edildi, vaka sayısı 29 bin 820'ye çıktı.

Covid-19 nedeniyle 18 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 521'e yükseldi.

Bugüne kadar 127 bin 171 test yapılan ülkede, 17 bin 427 Covid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 708 hastanın tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN’DA VAKA SAYISI 11 BİNE YAKLAŞTI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Covid-19 vaka sayısının 251 artarak 10 bin 838’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 121 artarak 6 bin 811’e, ölenlerin sayısının 1 artarak 41’e yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 986 hastanın tedavisi sürüyor.

Son günlerde ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenirken, bir haftadır 300’ün üzerinde günlük vaka tespit ediliyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Hükümeti Koordinasyon Konseyi, Almanya, Fransa, Letonya, Litvanya ve Estonya vatandaşlarının hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.

Gürcistan Başbakanlığı Basın Sözcüsü İrakli Çikovani, söz konusu ülkelerden gelenlerin havalimanlarında kontrolden geçeceklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 5 artarak 966'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 841'e ulaştı.

Covid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.