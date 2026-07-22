Avn Trump ile buluştu... Beyaz Saray’da işgal pazarlığı

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Trump ile görüşmesinde Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirterek, nihai hedeflerinin “İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek olduğunu” söyleyen Avn, Trump’a Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı planını sundu ve İsrail’in güney Lübnan’daki işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için Washington’ın devreye girmesini istedi.

Görüşme öncesinde sahada da kritik bir adım atıldı. ABD arabuluculuğunda 26 Haziran’da varılan anlaşma kapsamında Lübnan ordusu Nebatiye bölgesinde İsrail’in boşalttığı üç köyde konuşlanmaya başladı. Plan, İsrail’in kademeli olarak çekilmesini, boşalan bölgelerde kontrolün Lübnan ordusuna geçmesini ve Hizbullah’a ait silah ile altyapının tasfiye edilmesini öngörüyor. Ancak Hizbullah silahsızlanma planını reddederken, İsrail de örgüt tamamen silahsızlandırılmadan işgal ettiği “güvenlik bölgesinden” çekilmeyeceğini belirtiyor.