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Avn Trump ile buluştu... Beyaz Saray’da işgal pazarlığı

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#Lübnan-İsrail Gerilimi#Beyaz Saray Görüşmesi#Hizbullah Silahsızlandırma
Avn Trump ile buluştu... Beyaz Saray’da işgal pazarlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Avn’ın gündeminde ülkesindeki İsrail işgalinin sonlanması ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması vardı.

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Trump ile görüşmesinde Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirterek, nihai hedeflerinin “İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek olduğunu” söyleyen Avn, Trump’a Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı planını sundu ve İsrail’in güney Lübnan’daki işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için Washington’ın devreye girmesini istedi.

Görüşme öncesinde sahada da kritik bir adım atıldı. ABD arabuluculuğunda 26 Haziran’da varılan anlaşma kapsamında Lübnan ordusu Nebatiye bölgesinde İsrail’in boşalttığı üç köyde konuşlanmaya başladı. Plan, İsrail’in kademeli olarak çekilmesini, boşalan bölgelerde kontrolün Lübnan ordusuna geçmesini ve Hizbullah’a ait silah ile altyapının tasfiye edilmesini öngörüyor. Ancak Hizbullah silahsızlanma planını reddederken, İsrail de örgüt tamamen silahsızlandırılmadan işgal ettiği “güvenlik bölgesinden” çekilmeyeceğini belirtiyor.

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#Lübnan-İsrail Gerilimi#Beyaz Saray Görüşmesi#Hizbullah Silahsızlandırma

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