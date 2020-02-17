Avcının ayak izi

Kil içinde muhafaza edilen üç parmaklı büyük ayak izi, uzmanlara göre boyu 10 metreye ve ağırlığı 4 tona kadar ulaşabilen avcı dinozor türü olan “Neovenator”a ya da benzer bir türe ait olabilir. Fırtınalara bağlı olarak daha önce Doğu Sussex’e bağlı Hastings kenti yakınlarında da çok sayıda dinozor ayak izi ortaya çıkmıştı.