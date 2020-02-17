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Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Avcının ayak izi

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Avcının ayak izi

BİRLEŞİK Krallık’ta geçen hafta yaşanan Ciara fırtınası, Wight Adası’nda 130 milyon yıllık bir dinozor ayak izini açığa çıkarttı.

Kil içinde muhafaza edilen üç parmaklı büyük ayak izi, uzmanlara göre boyu 10 metreye ve ağırlığı 4 tona kadar ulaşabilen avcı dinozor türü olan “Neovenator”a ya da benzer bir türe ait olabilir. Fırtınalara bağlı olarak daha önce Doğu Sussex’e bağlı Hastings kenti yakınlarında da çok sayıda dinozor ayak izi ortaya çıkmıştı.

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