Avcıların tuzağına takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi PKK ölümünü gizlemek için...MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi! PKK ölümünü gizlemek için...#PKK
Başınıza gelebilir Otomobili olan herkesi ilgilendiriyorBaşınıza gelebilir! Otomobili olan herkesi ilgilendiriyor#Trafik Cezası
ABDli Jeffrey CNN Türke değerlendirdi... Suriyede Türkiyesiz çözüm mümkün değilABD'li Jeffrey CNN Türk'e değerlendirdi... "Suriye'de Türkiye'siz çözüm mümkün değil" #James Jaffrey
İstiklaldeki bir simge tarihe karışıyor İşte Lebonun hikayesi...İstiklal'deki bir simge tarihe karışıyor! İşte Lebon'un hikayesi...#İstiklal Caddesi
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Yeni tehlike: E484K Uyarı geldi: Diğerlerine benzemiyor...Yeni tehlike: E484K! Uyarı geldi: Diğerlerine benzemiyor...#Koronavirüs
Korkunç saldırı Maskeli adamlar arabadan indirdi ve... Yasak aşk iddiası sonrası Abidal...Korkunç saldırı! Maskeli adamlar arabadan indirdi ve... Yasak aşk iddiası sonrası Abidal...#Kheira Hamraoui
580 yıl sonra bir ilk... Ve beklenen açıklama geldi580 yıl sonra bir ilk... Ve beklenen açıklama geldi!#Dünya
Kritik karara saatler kaldı Uzman isim yorumladı: Piyasalarda gözler Merkez BankasındaKritik karara saatler kaldı! Uzman isim yorumladı: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda#Merkez Bankası
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bittiAyağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti#Camila Cabello
Olay yaratan öpüşme sahnesi Hamdi Alkan ne dediOlay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan ne dedi?#Selen Görgüzel
HABERLERDünya Haberleri

Avcıların tuzağına takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

#Endonezya#Dünya#Asya
Avcıların tuzağına takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda kaçak avcıların kurduğu kapana takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Sumatra filleri, soyu tükenme riski altındaki türlerden. Bir yaşındaki bebek fil, kapana sıkıştıktan sonra sürü tarafından geride bırakılmış ve Aceh Jaya kasabası yakınlarında köylüler tarafından bulunarak koruma merkezine götürülmüştü.

Yetkililer filin hortumunun bir kısmını keserek onu kurtarmaya çalıştıklarını ancak operasyondan 2 gün sonra filin enfeksiyon nedeniyle öldüğünü belirtti.

Aceh Doğal Kaynakları Koruma Merkezi'nin Müdürü Agus Arianto "Onu kurtaramadık çünkü yarası çok ciddiydi ve enfeksiyon kapmıştı" dedi.

Arianto yavru fili kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını da ekledi. Sumatra fillerinın nesli, doğal yaşam alanları olan Borneo ve Sumatra'daki ormanların hızla tahrip edilmesi nedeniyle tehlikede.

Kaçak avcılık da bu fillerin yaşamını tehdit ediyor. Sumatra fillerinin sayısının son üç kuşaktır (75 yıl) en az %80 azaldığı tahmin ediliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya#Dünya#Asya

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret