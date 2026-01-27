Av resmen başladı! Ödül 1 milyon euro

Haberin Devamı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin’in güneybatısında sabotaj sonucu 45 bin hane ile 2 bin 500 işletmenin elektriksiz kalmasına, 100 bin kişinin mağduriyetine neden olan elektrik kesintisinin fail veya faillerinin başına 1 milyon euro ödül konulmasını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Sabotajın sorumluluğunu üstlenen Volkan Gruba işaret eden İçişleri Bakanı Dobrindt, "Bugün, Berlin'deki elektrik altyapısına bu saldırıyı gerçekleştiren Volkan gruba yönelik bir arama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda, Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA), faillerin tespitine yol açacak ihbarlar için 1 milyon euro ödül verecek" diyerek sürecin resmen başladığını bişdirdi.

Dobrindt, 1 milyon euro tutarındaki ödülü ve ihbarcıların güvenlik güçlerine ulaşabilmeleri için ise bir dizi adımlar atılacağını belirtti. Dobrindt, "Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde geniş çaplı bir bilgilendirme kampanyası düzenlenecek, reklam panolarına, metro duraklarına asılacak afişlerle bu ödül duyurulacak. 24 saat boyunca ihbarları kaydedeceğiz. BKA gelen tüm ihbarları kaydetmek, değerlendirmek ve gereğini yapmak için 24 saat esasına göre çalışacak bir soruşturma ekibini hazır tutacak" dedi.

DOBRİNDT’TEN HALKA ÇAĞRI

Dobrindt, aşırı solculuk ile mücadele için önümüzdeki günlerde Alman Federal Meclisinde bazı yasal düzenlemelerin kabul edileceğini, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sol grupların izlenmesine dönük mücadelenin personel ve teknik donanım bağlamında artırılacağını da söyledi.

Dobrindt, basın toplantısını "Halkın da bu konuda işbirliği yapmasını ve bu suçluları, 100 binden fazla insanı mağdur eden sol teröristleri Berlin'de hesap vermelerini sağlamak için bu önlemlere katkıda bulunmalarını ve bize bu suçla ilgili ipuçları vermelerini rica ediyorum" çağrısıyla tamamladı.

Dün Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonunda yaptığı açıklamada hükümetin elektrik kesintisinin faillerinin yakalanmasını sağlayacak ihbarcılar için 1 milyon euro para ödülü vereceğini belirterek ilk resmi doğrulamayı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Berlin’de 45 bin hane ile 2 bin 500 işletmenin elektriksiz kalmasına sebep olan sabotajı üstlenen Volkan Grup 2011'den beri Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde demiryolu, enerji ve telekomünikasyon altyapısını hedef alan en az 13 eylem gerçekleştirdi.

Bu ayın başında son eylemlerinde ise Berlin'de 100 bin kişinin elektriksiz kalmasına sebep olmuştu. Berlin’in güneybatısında 3 Ocak cumartesi sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 7 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar elektrik verilememişti. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş Alman Ordusu göreve davet edilmişti.

Berlin’in önemli bir bölümünü karanlıkta bırakan ve 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisinin aşır solcu Volkan Grubun tarafından yapılan bir sabotaj sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı.