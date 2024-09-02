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Audi yöneticisinin trajik ölümü

Güncelleme Tarihi:

#AUDI#İtalya#Yönetici
Audi yöneticisinin trajik ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 13:49

Audi İtalya direktörü Fabrizio Longo, 3 bin kilometre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İtalya'daki Adamello dağlarına tek başına tırmanan 62 yaşındaki Longo, 2012 yılında katıldığı Audi'de 2013'den beri yöneticilik yapıyordu.

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Alman otomobil devi Audi'nin İtalya direktörü Fabrizio Longo, Adamello dağlarına tırmanırken 3 bin kilometre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

2013 yılından beri Audi'de yöneticilik yapan Longo'nun düştüğünü gören bir dağcı, 62 yaşındaki Longo'ya yardım etmeye çalıştı ancak Longo olay yerinde öldü.

The Sun'da yer alan habere göre, kurtarma ekiplerinin cesedini olay yerinden aldığı Longo'nun ölümüne ilişkin İtalyan Savcılığı soruşturma başlattı.

Cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından cenaze töreni tarihinin açıklanacağı bildirildi.

Longo, Otomotiv sektöründeki kariyerine 1987 yılında Fiat'ta başladı. 2002 yılında Lancia markasının sorumluluğunu üstlenen Longo, 2012 yılında Audi bünyesine katıldı ve 2013'de Audi İtalya'nın direktörü oldu.

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Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu Başkanı Flavio Roda, ölüm haberini aldığı Longo taziye mesajı yayınladı.

Roda, taziye mesajında “Longo ile yıllardır verimli bir işbirliği içinde olan federasyonumuz için çok üzücü bir kayıp. Bu büyük acı gününde ailesinne ve Audi İtalya çalışanlarına yürekten destek veriyoruz" dedi.

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#AUDI#İtalya#Yönetici

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