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Atmosferik nehir fırtınasında can kaybı artıyor

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#Abd#California#Fırtına
Atmosferik nehir fırtınasında can kaybı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 12:21

ABD’de etkisini sürdüren atmosferik nehir fırtınası nedeniyle California'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

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ABD’nin batısında yer alan California eyaletinde “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyalet genelinde görülen şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

California Acil Durum Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Ölümlerden 4'ünün ağaç devrilmesi, 3'ünün trafik kazası, 1'inin aracın kanala sürüklenmesi, 1'inin de nehir üzerinden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı aktarıldı.

Los Angeles belediye yetkilileri, ülkenin en kalabalık ikinci şehrinde 475 toprak kayması meydana geldiğini ve yaklaşık 400 ağacın devrildiğini belirtti.

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#Abd#California#Fırtına

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