Atlantik’te 30 yıl sonra bir ilk: Kasırga öncesi sessizlik

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

2026 Atlantik kasırga sezonunda eylül ayı, 30 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez tek bir kasırga oluşmadan sona erdi. Sezonun en hareketli dönemi olarak bilinen eylül ayında yalnızca dört tropik fırtına oluşurken bunların hiçbiri kasırga seviyesine ulaşmadı.

EL NINO ENGELLİYOR

Sezon 30 Kasım’a kadar devam ediyor ancak kasırga oluşumu için elverişli dönem geride kalırken, 2026’nın tek bir kasırga bile görülmeden tamamlanabileceği ihtimali güçleniyor.

Uzmanlara göre olağan dışı sakinliğin en önemli nedenlerinden biri, bu yıl güçlenen El Nino. Pasifik’teki hava ve okyanus koşullarını değiştiren bu doğal iklim olayı, Atlantik okyanusu üzerinde güçlü rüzgârların kesilmesine yol açarak tropik sistemlerin gelişmesini engelliyor. Buna karşılık Doğu Pasifik’te kasırga faaliyetleri normalin oldukça üzerinde seyrediyor. 2 Ekim itibarıyla Atlantik’te hiç kasırga görülmezken, Doğu Pasifik’te ise 9 kasırga oluştu.