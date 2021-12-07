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Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü

#Yunanistan#Atina#Osmanlı
Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü

Yunanistan’ın Simantra köyünde bulunan Osmanlı mezarlığından çıkarıp, iki ayrı depoda muhafaza altına aldığı 201 naaş, yarın İslami geleneklere uygun törenle toprağa verilecek.

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YUNANİSTAN’ın Halkidiki ilinin Nea Propontida (Yeni Bandırma) Belediyesi içinde yer alan, Osmanlı dönemindeki adıyla Gargara, Yunanca adıyla Simantra köyündeki spor salonu inşası sırasında ortaya çıkan Osmanlı mezarlığındaki 201 naaş, yarın saat 12.00’de İslami geleneklere uygun olarak Simantra Belediye Mezarlığı’na defnedilecek.

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Babaannesi ve dedesi de dahil ailesinin büyük bölümü Gargara köyünde yaşayan ve mübadele döneminde 130 aile ile Antalya’ya göç eden mimar Şeyda Güvenç Duran, defin kararının Propontida Belediye Başkanı Emmanoil Karras tarafından kendilerine resmi yazıyla bildirildiğini söyledi.

Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü

Detayları Hürriyet’e anlatan Duran, şöyle konuştu: “Babaannemin doğum yeri olan Selanik yakınlarındaki Gargara/Simantra köyünde kazı sırasında bulunan ve müzeye kaldırılan atalarımızın naaşları, Simantra Belediye Mezarlığı içinde özel bir alana dini ritüele uygun olarak defnedilecek. Defin sırasında Atina İslam Camii İmamı Zaki Sidi Muhammed görev yapacak.

Yunanistan makamları mezarlar ilk bulunduğunda durumu çok geç haber vermişti. Bu hepimizi çok üzmüştü. O tarihten bu yana naaşlarımız depoda tutuluyordu. Türk makamları süreci çok yakından takip etti. Biz de kendimizce birtakım girişimler yaptık. Bu konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

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NE OLMUŞTU?

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Yunanistan’ın kuzeyindeki Selanik’e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Halkidiki Yarımadası’ndaki Gargara (Simantra) köyünde, Osmanlı döneminde yaklaşık 160 Türk aile yaşıyordu. Köyde şu an yaşayan Türk yok. Lozan Mübadelesi ile Gargara’ya çoğu Erdek ve Kapadokya’dan gelen Rum göçmenler yerleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Simatra’da Osmanlı döneminden kalma mezarlığın bulunması ve 201 mezardaki naaşların, Türkiye’ye haber verilmeden Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesi’nin deposunda muhafaza altına alınmasına Ankara eş zamanlı çifte diplomatik girişimle tepki göstermişti.

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#Yunanistan#Atina#Osmanlı

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